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تداعيات «دانيال» في محادثات حفتر مع وفد حكومي إيطالي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 02:59 مساء
تداعيات «دانيال» في محادثات حفتر مع وفد حكومي إيطالي (صور)
من محادثات حفتر مع الوفد الإيطالي، في بنغازي، 20 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
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بحث القائد العام لقوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر آخر مستجدات وتداعيات كارثة العاصفة دانيال، خلال استقباله وفدًا حكوميًا إيطاليًا رفيع المستوى يترأسه الجنرال جنارو ڤيكيوني. 

وحسب بيان قوات القيادة العامة، «نقل الجنرال جينارو ڤيكيوني تعازي الحكومة الإيطالية ومواساتها إلى الشعب الليبي وقيادته في ضحايا الفاجعة التي أصابت مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي». وأثنى حفتر على «جهود ودعم الحكومة الإيطالية المستمرة حتى هذه اللحظة والمتمثلة في إرسال فرق الإنقاذ والمساعدات الإنسانية والمعدات الفنية والدعم الطبي واللوچستي».

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منع فريق أممي من دخول درنة
جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان ناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن «السلطات الليبية» في شرق البلاد رفضت وصول فريق تابع للمنظمة الدولية إلى مدينة درنة للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد، وفق وكالة «رويترز»، التي أفادت أيضًا بأن الحكومة المكلفة من مجلس النواب طلبت من الصحفيين مغادرة المدينة، وذلك بعد يوم من تظاهرة طالبت بإسقاط البرلمان، وتوحيد البلاد.

محادثات الدبيبة مع قائد «أفريكوم»
وفي توقيت متزامن مع لقاء حفتر والوفد الإيطالي، قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بحث مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال مايكل لانجلي «تنظيم آلية الدعم الأميركي للمناطق المنكوبة شرق البلاد عبر حكومة الوحدة الوطنية وأجهزتها التنفيذية وفرقها الميدانية في المنطقة الشرقية».

من محادثات حفتر مع الوفد الإيطالي، في بنغازي، 20 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من محادثات حفتر مع الوفد الإيطالي، في بنغازي، 20 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من محادثات حفتر مع الوفد الإيطالي، في بنغازي، 20 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من محادثات حفتر مع الوفد الإيطالي، في بنغازي، 20 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من محادثات حفتر مع الوفد الإيطالي، في بنغازي، 20 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من محادثات حفتر مع الوفد الإيطالي، في بنغازي، 20 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من محادثات حفتر مع الوفد الإيطالي، في بنغازي، 20 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من محادثات حفتر مع الوفد الإيطالي، في بنغازي، 20 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من محادثات حفتر مع الوفد الإيطالي، في بنغازي، 20 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
من محادثات حفتر مع الوفد الإيطالي، في بنغازي، 20 سبتمبر 2023. (القيادة العامة)
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