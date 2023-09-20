«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.25 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، تراوح سرعة الرياح بين 5 و15 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

• الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.