«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.25 متر على طول الساحل.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، تراوح سرعة الرياح بين 5 و15 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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