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حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 20 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 10:14 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 20 سبتمبر 2023)
طقس حار. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، استقرار الطقس على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط من مساء الغد على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و37 درجة مئوية وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر، مع ظهور ضباب خلال الليل وفي الصباح الباكر للغد على المرج والجبل الأخضر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على غدامس والحمادة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية.

الواحات - السرير- تازربو - الكفرة
السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية.

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