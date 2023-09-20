القيب: جميع الجامعات تستقبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس النازحين من المناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمران القيب، اليوم الثلاثاء، فتح أبواب جميع الجامعات أمام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس النازحين من المناطق المنكوبة.

وأكد القيب، في مؤتمر صحفي، تكليفه جميع الجامعات بفتح أبوابها لكل الطلبة النازحين من المناطق المتضررة وقبولهم فورًا دون تعطيل أو تعقيد للدراسة في أي مستوى دراسي، من خلال تقديم كتابي توضيحي، على أن تتواصل الجامعة المستضيفة مع الجامعة الأخرى لاستيفاء جميع الملفات.

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وقال إن الطلاب بالمناطق المنكوبة ستُفتح لهم الأقسام الداخلية للدراسة في أي جامعة وتتكفل الوزارة والجامعة المعنية بإقامة الطلبة، سواء سنة أو سنتين إلى حين انتهاء الأزمة.

وأشار القيب كذلك إلى تمكين أعضاء هيئة التدريس بالالتحاق بأي جامعة يرغبون للتدريس بها، وتوفر لهم الإقامة والاستضافة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي للتحفيف عن سكان وطلبة وأعضاء هيئة تدريس المناطق المنكوبة.