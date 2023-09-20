«نوفا»: تغيير في قيادة البعثة العسكرية الإيطالية لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

اختتم قائد العمليات المشتركة لأركان الدفاع الإيطالية، الجنرال فرانشيسكو باولو فيليولو، اليوم الثلاثاء، زيارة استغرقت يومين إلى ليبيا، ترأس خلالها حفل تسليم قيادة مهمة المساعدة والدعم الثنائية الإيطالية المعروفة بـ«مياسيت»، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وشهد الحفل التسليم الرسمي بين العميد ميكلي فراتيريغو من الجيش الإيطالي، الذي يقود الوحدة منذ سبتمبر 2022، ونظيره داريو أنطونيو ميساليا من القوات الجوية الإيطالية.

حضر حفل التسليم السفير الإيطالي في طرابلس جيانلوكا ألبريني، وملحق الدفاع العسكري الكابتن فرانشيسكو مارينو، وممثلون دبلوماسيون ومختلف السلطات المدنية والعسكرية.

وأكد الجنرال فيليوولو الدور المركزي المتزايد الذي تضطلع به البعثة والقوات المسلحة، «في إطار الوجود الإيطالي الأوسع في ليبيا، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط الأوسع، ذو الأهمية الاستراتيجية لإيطاليا»، على حد قوله.

وتأتي زيارة قائد العمليات المشتركة إلى ليبيا بعد أيام قليلة من الفيضانات التي ضربت منطقة درنة، حيث تتركز في الوقت الحالي جهود القوات المسلحة الإيطالية والحماية المدنية وفرقة الإطفاء والصليب الأحمر لتقديم الإسعافات الأولية ومساعدة السكان على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بحسب وكالة «نوفا» الإيطالية.

وقال فيليوولو: «لقد كانت لدينا دائمًا علاقات تبادل وتقارب وصداقة مع الشعب الليبي، لذا فإن التزامنا هنا يجب أن يستمر دون تردد وبكل الأدوات المتاحة لنا، على مستوى البلاد، وبالتالي مع وجود قواتنا المسلحة على الأرض وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي».

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اجتماعات عسكرية إيطالية في غرب ليبيا

وخلال الزيارة إلى طرابلس ومصراتة، التقى الجنرال فيليوولو، برفقة وفد من القيادة العملياتية المشتركة، جنود الكتيبة الإيطالية وشخصيات عسكرية مختلفة من ليبيا. كما وصل برفقة السفير ألبريني إلى مدينة أبوستة للقاء رئيس الأركان التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، الذي أعرب له الجنرال فيليوولو عن «قربه من اللحظة الصعبة التي يمر بها الشعب الليبي».

ومن بين المواضيع التي جرى مناقشتها، التعاون بين إيطاليا وليبيا فيما يتعلق بأنشطة تدريب قوات الأمن والقوات الخاصة المحلية. وفي نهاية الحفل العسكري في طرابلس، وصل صباح اليوم وفد قيادة العمليات المشتركة إلى المجمع الجديد الذي يستضيف جنود البعثة الإيطالية في مدينة مصراتة. واستمرت الزيارة إلى الأكاديمية الجوية المجاورة للقاء قائد المعهد اللواء راغب اكسبات.

الحداد يطلب التعاون العسكري مع إيطاليا

واقترح حداد على الجنرال فيليوولو أن يبدأ التعاون مع القوات المسلحة الإيطالية في أقرب وقت ممكن، لتدريب الجنود الليبيين على العمل لصالح السكان المتضررين من الكوارث.

وعلَّق حداد بأن «قوات الأمن الليبية تدخلت على الفور في درنة، ولكن بما أن ليبيا ليست منطقة معرضة عادة للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو الزلازل، فإن القوات التي تدخلت ليس لديها مهارات محددة في مجال الإغاثة في حالات الكوارث. ومن هنا، فإن طلب التعاون مع الدفاع الإيطالي، الذي لديه بدلاً من ذلك منظمة قيادة وسيطرة تقدم تقاريرها إلى قيادة عمليات القوات المشتركة، والتي تستفيد من القوات المسلحة التي اكتسبت قدرات محددة بمرور الوقت، والمركبات المتطورة والمعدات التي تسمح للجيش الإيطالي بدعم السكان أثناء حالات الطوارئ».

وأفاد تقرير الوكالة الإيطالية بأن السفير الإيطالي في طرابلس جيانلوكا ألبريني وقائد قيادة عمليات القوات المشتركة أكدا على أن «إيطاليا تتحرك في ليبيا برغبة في تعزيز إعادة التوحيد والسلام بين الشرق والغرب، وهو شرط مسبق لتحقيق الاستقرار والازدهار الذي تستحقه البلاد وسكانها».

وأضاف التقرير أن فرق التدريب المتنقلة الإيطالية قامت، في الأشهر الأخيرة، بتدريب جنود من طرابلس ومصراتة الذين انتقلوا إلى درنة لتقديم المساعدة للسكان. ويضاف إلى الالتزام العسكري الإيطالي في مجال التدريب، يشير التقرير إلى حوالي 800 ألف يورو من المواد والمعدات التي قدمتها إيطاليا إلى ليبيا بتمويل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

الوحدة العسكرية الإيطالية في ليبيا

وجرى نشر الوحدة العسكرية الإيطالية لأول مرة في عام 2016 في مصراتة، مع فرقة عمل «أبقراط» ومستشفى ميداني عسكري، خلال المرحلة الأكثر أهمية من الحرب في ليبيا ضد «داعش»، لتوفير الرعاية الصحية للسكان والجنود الليبيين المشاركين في الصراع، بحسب التقرير.

وتشير بيانات وكالة «نوفا» الإيطالية إلى أن الطاقم الإيطالي بمستشفى مصراتة الميداني أجرى في فترة من 2016 إلى 2021، أكثر من 1000 عملية جراحية، والعديد من حالات الاستشفاء وأكثر من 40 ألف خدمة للمرضى الخارجيين، ومن بينها التدخلات المتعددة للأطفال والدعم الاصطناعي للعديد من مبتوري الأطراف الليبيين.