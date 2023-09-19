دعم المدن المنكوبة على طاولة المنفي والدبيبة والكبير وتكالة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للمنفي بأن الاجتماع تناول دعم المدن المنكوبة في إطار المرجعيات القانونية الحاكمة للمرحلة، وبما يضمن وصول المخصصات المالية لمستحقيها في إطار من الشفافية، التزامًا بتطلعات سكان هذه المدن التي عبروا عنها.

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المنفي يعتزم دعوة اللجنة المالية لاجتماع عاجل بشأن المدن المنكوبة

وأكد المنفي، خلال اللقاء، عزمه للدعوة إلى اجتماع عاجل للجنة المالية العليا وتحملها مسؤولياتها في إطار دعم وثقة المجتمع الليبي والدولي بها.

من جانبه عرض الدبيبة تقريراً مفصلاً عن نسبة إنجاز الحكومة وأجهزتها المختلفة لمقررات اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوع الماضي في مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر. كما جرى مناقشة بيان تفصيلي عن مجهودات فرق الدعم الدولي على الأرض، التي قدمتها عدة دول والعوائق وسُبل تذليلها.