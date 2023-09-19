«حكومة الوحدة» تؤكد السيطرة على حالات تسمم جراء المياه الملوثة بالمناطق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محيي الدين نويجي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حالات تسمم جراء المياه الملوثة بالمناطق المنكوبة شرق ليبيا.

وقال نويجي في تصريح نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «الوضع البيئي في المنطقة يعد مستقرًا ولم يُرصد تفشٍّ لأي من الأمراض نتيجة السيول والفيضانات».

وذكر نويجي أن 8 مستشفيات ميدانية تابعة لوزارة الصحة تعمل حاليًا في المناطق المتضررة إضافة إلى عدد من الوحدات الصحية، مشيرًا إلى استمرار الفرق الميدانية التابعة للوزارة في تقييم ما تحتاجه باقي المستشفيات من أعمال صيانة وترميم لافتتاحها في أقرب الآجال.

- إجراء اختبارات كيميائية لتحديد جودة المياه بمدينة البيضاء

- حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة

وأجرى فريق قسم الكلور ومراقبة جودة المياه بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي رفقة مكتب الإصحاح البيئي، اختبارات كيميائية لتحديد جودة المياه بمدينة البيضاء وخلوها من التلوث، وذلك بعد تسجيل عدد من حالات التسمم.

رصد 55 حالة تلوث بمياه في درنة

وأعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، يوم الجمعة، رصد 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للاستهلاك والشرب في درنة، مؤكدًا توفير العلاج والدعم النفسي لهذه الحالات.

وقال السائح لمنصة «حكومتنا» يومها إن الحالات جميعها لأطفال، موضحًا أن التلوث وحالات الإسهال وقعت بين العائلات النازحة من مناطق الفيضانات؛ بسبب اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي.