قرارات جديدة من مصلحة الجوازات والجنسية لمساعدة المدن المتضررة

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت مصلحة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية عددًا من القرارات التي من شأنها تقديم المساعدة للمدن المتضررة في شرق ليبيا، بحسب ما أعلنته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

وشملت تلك القرارات والإجراءات تسهيل منح تأشيرات دخول فرق الإغاثة والإنقاذ العربية والأجنبية، وتسهيل إجراءات الموافقة لدخول بعثات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للإنقاذ.

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وكلفت المصلحة منظومة طباعة الجوازات بإصدار جوزات سفر مستعجلة لمن لا يمتلكونها، من خلال العمل 24 ساعة، وتسليم وثائق سفر لمساعد رئيس مصلحة الجوازات لاستخدامها في الحالات الطارئة، وتفويضه في عدد من الصلاحيات التي من شأنها تخفيف معاناة سكان المدن المنكوبة.

ونوهت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بأنه سيجري تشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس المصلحة بالمنطقة الشرقية، والتواصل مع الغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية على مدار 24 ساعة.