الدبيبة يوجه بتخصيص رحلات مجانية لفرق الإنقاذ والمتطوعين من وإلى المناطق المنكوبة

وجه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بتسيير رحلات مجانية لفرق الإنقاذ والطوارئ والمتطوعين من وإلى المناطق المنكوبة.
وكلف الدبيبة وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي بـ«جدولة وتنظيم وتسيير رحلات جوية مجانية لكل من يرغب في العودة إلى العاصمة طرابلس من فرق الإنقاذ والطوارئ والمتطوعين، وأيضا تنسيق ذهابها إلى المناطق المتضررة»، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
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فرق إنقاذ للمنكوبين في الممنطقة الشرقية
وتشارك فرق إنقاذ ومتطوعون من كل المناطق في أعمال البحث والإنقاذ بالمنطقة الشرقية، خصوصا مدينة درنة التي تعرضت إلى أضرار ودمار واسعين جراء العاصفة «دانيال»، حيث تجاوز عدد الضحايا 3300 وفاة حسب آخر إحصائية صادرة عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب.
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