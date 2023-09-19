الحداد يبحث مع قائد العمليات بالجيش الإيطالي تعزيز التعاون المشترك

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحداد قائد العمليات بالقوات المسلحة الإيطالية الفريق فرانشيسكو فيليولو، حيث أشاد بأهمية التعاون والتنسيق بين البلدين.

جاء اللقاء في مقر رئاسة الأركان بالعاصمة طرابلس، بحضور سفير إيطاليا لدى ليبيا جانلوكا ألبيريني، ورئيس البعثة الإيطالية للدعم في ليبيا ورئيس لجنة التعاون الفني الليبي الإيطالي، وآمر القوات الخاصة، ومدير مكتب التعاون الدولي الفني برئاسة الأركان العامة، حسب بيان رئاسة الأركان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وقدّم قائد عمليات القوات المسلحة الإيطالية والسفير الإيطالي تعازيهما في الضحايا جراء السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية مطلع الأسبوع الماضي، مؤكدين استمرار روما في تقديم يد العون والمساعدة للمدن المتضررة.