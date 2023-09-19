السوق الرسمية: ارتفاع الدولار أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة الأميركية في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وزاد متوسط سعر الدولار إلى 4.86 دينار مقابل 4.85 د‫ينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وسجل سعر اليورو 5.19 دينار، وسعر الجنيه الإسترليني 6.01 دينار.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي

وثبت سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.18 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.