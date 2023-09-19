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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 09:41 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة اليوم الثلاثاء على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، وصول سرعة الرياح إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج إلى 2.75 متر على ساحل درنة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا على ساحل سرت.
• الرياح شمالية شرقية تتحول صباح الغد إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
• الرياح شمالية إلى شمالية غربية تتحول صباح الغد إلى متغيرة الاتجاه على الساحل من بنغازي إلى شحات سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر ويصل إلى 2.75 متر على ساحل درنة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون اليوم مضطربا على ساحل درنة.
• درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة أحيانا بسبب ارتفاع الموج.

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