«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة اليوم الثلاثاء على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، وصول سرعة الرياح إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج إلى 2.75 متر على ساحل درنة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا على ساحل سرت.

• الرياح شمالية شرقية تتحول صباح الغد إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.