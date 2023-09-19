حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 19 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تسجيل درجات حرارة مرتفعة على معظم المناطق الغربية نهاية الأسبوع، بينما يكون الطقس مستقرا على باقي المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و37 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة وظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المرتفعات الجبلية والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على الساحل من درنة إلى طبرق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و37 درجة مئوية.