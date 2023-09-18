كوريا الجنوبية تقدم مليوني دولار مساعدات إنسانية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت كوريا الجنوبية مليوني دولار مساعدات إنسانية إلى ليبيا التي اجتاحها إعصار «دانيال» المدمر الأسبوع الماضي.

وأفادت وزارة الخارجية الكورية، في بيان لها أمس الأحد، بأنه سيجرى إرسال المساعدات عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى ليبيا، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

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وعبرت سول عن أملها في أن تساعد هذه المساعدات في تحقيق الاستقرار للشعب الليبي، الذي تضرر من الإعصار والفيضانات، وفي جهود إعادة إعمار المناطق المنكوبة.