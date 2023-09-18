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إعادة تشغيل مركز الخولان الصحي بعد تضرره جرّاء السيول

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 07:28 مساء
إعادة تشغيل مركز الخولان الصحي بعد تضرره جرّاء السيول
استقبال مصابين في مركز الخولان الصحي، الإثنين 18 سبتمبر 2023 (وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، تشغيل المركز الصحي الخولان، قرب مدينة الأبرق، بعد أن شهد أضرارًا كبيرة جرّاء السيول التي جرفت شرق البلاد.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إن الفرق الطبية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية تمكنت من الوصول إلى المنطقة قبل يومين، بمساعدة الجهات المختصة؛ حيث شرعت في تأهيل المركز الصحي لإجراء الكشوفات الطبية وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهالي المنطقة التي تعرضت أجزاء منها إلى الغرق، وعانت منذ أن ضربتها السيول من غياب الخدمات الطبية.

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إجراء 35 كشفًا طبيًا في مركز الخولان الصحي
وأوضحت الوزارة أن عدد الكشوفات الطبية في المركز بعد تشغيله بلغ 35 كشفًا، لحالات تعاني من الكسور والجروح نتيجة السيول والفيضانات.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة تشغيل مركز غسيل الكلى في مدينة درنة، مؤكدة أن مخزون المشغلات في المنطقة الشرقية يكفي لـ 3 أشهر على الأقل.

استقبال مصابين في مركز الخولان الصحي، الإثنين 18 سبتمبر 2023 (وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
استقبال مصابين في مركز الخولان الصحي، الإثنين 18 سبتمبر 2023 (وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من ترتيبات تشغيل مركز الخولان الصحي، الإثنين 18 سبتمبر 2023 (وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من ترتيبات تشغيل مركز الخولان الصحي، الإثنين 18 سبتمبر 2023 (وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من ترتيبات تشغيل مركز الخولان الصحي، الإثنين 18 سبتمبر 2023 (وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من ترتيبات تشغيل مركز الخولان الصحي، الإثنين 18 سبتمبر 2023 (وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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