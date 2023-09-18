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مجلس النواب يطالب حكومة حماد بسرعة التواصل مع المناطق المتضررة ومراقبة شاطئ البحر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 06:29 مساء
مجلس النواب يطالب حكومة حماد بسرعة التواصل مع المناطق المتضررة ومراقبة شاطئ البحر
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)
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طالب مجلس النواب الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد، بسرعة التواصل مع المناطق المتضررة كافة، ومراقبة شاطئ البحر، وحثها على سرعة تدبير مساكن للأسر التي أصبحت بدون مسكن أو مساكنها غير صالحة للسكن، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

يأتي ذلك في إطار المساعي الرامية لاحتواء أزمة نزوح مئات العائلات من المناطق المنكوبة شرق ليبيا جراء الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» التي خلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في كارثة هي الأكبر في تاريخ ليبيا.

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وعقد مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الإثنين، بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الثاني للرئيس مصباح دومة، وناقش المجلس خلالها مستجدات الأوضاع في المدن والمناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول.

مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز إعادة تأهيل المُدن والمناطق المتضررة
وقال بليحق في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن المجلس ناقش خلال الجلسة «مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز إعادة تأهيل المُدن والمناطق المتضررة»، وطالب الحكومة بإعلان إحصائيات بالضحايا والمفقودين بشكل يومي، وإعلان الجهود المبذولة من الجهات كافة في أعمال الإنقاذ المتواصلة في درنة من فرق محلية ودولية.

وأضاف بليحق أن المجلس ثمن عمل الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمؤسسات والهيئات والشركات والمواطنين والدول الشقيقة والصديقة كافة التي سارعت للدعم والإنقاذ، وطالب لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس بطلب تقارير من الأجهزة الرقابية لتقديمها لمجلس النواب أولاً بأول، وكلف الأعضاء عن كل دائرة انتخابية بمتابعة أعمال الجهات المختصة في نطاق دوائرهم وتقديم تقاريرهم للجنة الرئيسية بالمجلس، داعيًا الجهات المختصة تسهيل مهمة الأعضاء.

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)
جلسة مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (مجلس النواب)
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