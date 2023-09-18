انطلاق 3 قوافل إغاثة من مرزق وسبها وزويلة جنوب ليبيا نحو درنة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

انطلقت من سبها ومرزق وزويلة جنوب غرب ليبيا، اليوم الإثنين، ثلاث قوافل إغاثة مقدمة إلى مدينة درنة والمناطق المنكوبة جراء العاصفة «دانيال» التي اجتاحت شرق البلاد الأسبوع الماضي وخلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وجهز أعيان و مشايخ التبو بمدينة مرزق، قافلة إغاثة انطلقت إلى مدينة درنة، وقال الشيخ آدم سني أحد أعيان قبائل التبو لـ«بوابة الوسط» إن القافلة تحتوي على عدد من رؤوس الإبل الحية إلى جانب الأغطية والأفرشة والمواد الطبية ومياه الشرب لدعم أهلنا في مدينة درنة.

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كما انطلقت صباح اليوم قافلة ثانية مقدمة من جمعية ذوي الإعاقة في سبها في طريقها إلى مدينة درنة محملة بمواد إغاثة لتلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة تشمل كراسي وعصيًا (عكاكيز) إلى جانب حفاظات، بالإضافة إلى مواد إغاثة أخرى، بحسب تصريح مدير جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة أحمد بركة لـ«بوابة الوسط».

بالإضافة إلى ذلك، سير أهالي منطقة زويلة جنوب غرب ليبيا، اليوم، قافلة إغاثة نحو مدينة درنة تحتوي على مواد غذائية ومعدات حفر إلى جانب مياه شرب ومواد غذائية.

قوافل الإغاثة التي انطلقت من الجنوب نحو درنة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

قوافل الإغاثة التي انطلقت من الجنوب نحو درنة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

قوافل الإغاثة التي انطلقت من الجنوب نحو درنة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

قوافل الإغاثة التي انطلقت من الجنوب نحو درنة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

قوافل الإغاثة التي انطلقت من الجنوب نحو درنة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

قوافل الإغاثة التي انطلقت من الجنوب نحو درنة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)