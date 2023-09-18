  • Alwasat News
Atwasat

انطلاق 3 قوافل إغاثة من مرزق وسبها وزويلة جنوب ليبيا نحو درنة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الإثنين 18 سبتمبر 2023, 06:06 مساء
انطلاق 3 قوافل إغاثة من مرزق وسبها وزويلة جنوب ليبيا نحو درنة
قوافل الإغاثة التي انطلقت من الجنوب نحو درنة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
alwasat radio

انطلقت من سبها ومرزق وزويلة جنوب غرب ليبيا، اليوم الإثنين، ثلاث قوافل إغاثة مقدمة إلى مدينة درنة والمناطق المنكوبة جراء العاصفة «دانيال» التي اجتاحت شرق البلاد الأسبوع الماضي وخلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وجهز أعيان و مشايخ التبو بمدينة مرزق، قافلة إغاثة انطلقت إلى مدينة درنة، وقال الشيخ آدم سني أحد أعيان قبائل التبو لـ«بوابة الوسط» إن القافلة تحتوي على عدد من رؤوس الإبل الحية إلى جانب الأغطية والأفرشة والمواد الطبية ومياه الشرب لدعم أهلنا في مدينة درنة.

- انطلاق قافلة إغاثة من منطقة العوينات جنوب غرب ليبيا إلى الجبل الأخضر
- أهالي سبها يؤدون صلاة الغائب على ضحايا العاصفة «دانيال»
- انطلاق قافلة ثانية من مساعدات أهالي الجنوب إلى المنطقة الشرقية
- انطلاق قافلة إغاثة من الجنوب إلى شرق ليبيا لمساعدة ضحايا العاصفة «دانيال»

كما انطلقت صباح اليوم قافلة ثانية مقدمة من جمعية ذوي الإعاقة في سبها في طريقها إلى مدينة درنة محملة بمواد إغاثة لتلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة تشمل كراسي وعصيًا (عكاكيز) إلى جانب حفاظات، بالإضافة إلى مواد إغاثة أخرى، بحسب تصريح مدير جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة أحمد بركة لـ«بوابة الوسط».

بالإضافة إلى ذلك، سير أهالي منطقة زويلة جنوب غرب ليبيا، اليوم، قافلة إغاثة نحو مدينة درنة تحتوي على مواد غذائية ومعدات حفر إلى جانب مياه شرب ومواد غذائية.

قوافل الإغاثة التي انطلقت من الجنوب نحو درنة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
قوافل الإغاثة التي انطلقت من الجنوب نحو درنة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
قوافل الإغاثة التي انطلقت من الجنوب نحو درنة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
قوافل الإغاثة التي انطلقت من الجنوب نحو درنة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
قوافل الإغاثة التي انطلقت من الجنوب نحو درنة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
قوافل الإغاثة التي انطلقت من الجنوب نحو درنة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
قوافل الإغاثة التي انطلقت من الجنوب نحو درنة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
قوافل الإغاثة التي انطلقت من الجنوب نحو درنة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
قوافل الإغاثة التي انطلقت من الجنوب نحو درنة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
قوافل الإغاثة التي انطلقت من الجنوب نحو درنة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
قوافل الإغاثة التي انطلقت من الجنوب نحو درنة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
قوافل الإغاثة التي انطلقت من الجنوب نحو درنة، الإثنين 18 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في كارثة عاصفة «دانيال»

لاعب المنتخب الليبي السابق الترهوني: لا بد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في ...
أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب كمبالا سيتي الأوغندي بثلاثية ويؤمن مواجهة الإياب في «الكونفدرالية»
هيئات ثقافية مصرية تنعي المترجم شوقي جلال

هيئات ثقافية مصرية تنعي المترجم شوقي جلال
«أ ف ب»: نقل 6 مليارات دولار من أصول طهران المجمّدة إلى حساب في قطر ضمن الاتفاق مع واشنطن

«أ ف ب»: نقل 6 مليارات دولار من أصول طهران المجمّدة إلى حساب في قطر ضمن الاتفاق ...
الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة

الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة
قناة «الوسط» تعتذر عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في بطولات أفريقيا

قناة «الوسط» تعتذر عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في بطولات أفريقيا
السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة

السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة
الإثيوبية غوداف تسيغاي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر

الإثيوبية غوداف تسيغاي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر
العاصفة أم الإعصار: مُساءلة الطبيعة للفساد

العاصفة أم الإعصار: مُساءلة الطبيعة للفساد
كاريكاتير خيري - سيول درنة والفساد السياسي والمالي في ليبيا

كاريكاتير خيري - سيول درنة والفساد السياسي والمالي في ليبيا
رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى درنة (صور)

رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى...
تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»

تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»
بشأن التصنيف السياسي لنظام معمر القذافي

بشأن التصنيف السياسي لنظام معمر القذافي
الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي

الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي
«يونسكو» تدرج أريحا الفلسطينية على قائمة التراث

«يونسكو» تدرج أريحا الفلسطينية على قائمة التراث
أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم

أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا

بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا
بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة

بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)
تظاهرات في درنة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب وتوحيد ليبيا (فيديو)
أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة
أهالى درنة يعلنون 16 مطلبًا لدعم المدينة في مرحلة ما بعد الكارثة
انطلاق 3 قوافل إغاثة من مرزق وسبها وزويلة جنوب ليبيا نحو درنة
انطلاق 3 قوافل إغاثة من مرزق وسبها وزويلة جنوب ليبيا نحو درنة
مجلس النواب يطالب حكومة حماد بسرعة التواصل مع المناطق المتضررة ومراقبة شاطئ البحر
مجلس النواب يطالب حكومة حماد بسرعة التواصل مع المناطق المتضررة ...
حكومة حماد تطالب بجسر جوي بين الأبرق ومعيتيقة للتخفيف عن شرق البلاد
حكومة حماد تطالب بجسر جوي بين الأبرق ومعيتيقة للتخفيف عن شرق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
المزيد
سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة الحرارة
سوق تمور الواحات.. أسعار زهيدة وتلف أغلب الإنتاج جراء شدة ......
إعادة تشغيل مركز الخولان الصحي بعد تضرره جرّاء السيول
إعادة تشغيل مركز الخولان الصحي بعد تضرره جرّاء السيول...
مصلحة الطرق: تضرر 70% من البنية التحتية في المناطق المنكوبة
مصلحة الطرق: تضرر 70% من البنية التحتية في المناطق المنكوبة...
حكومة حماد تطالب بجسر جوي بين الأبرق ومعيتيقة للتخفيف عن شرق البلاد
حكومة حماد تطالب بجسر جوي بين الأبرق ومعيتيقة للتخفيف عن شرق......
مجلس النواب يطالب حكومة حماد بسرعة التواصل مع المناطق المتضررة ومراقبة شاطئ البحر
مجلس النواب يطالب حكومة حماد بسرعة التواصل مع المناطق ......
المزيد