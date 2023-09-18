المنفي والكبير يبحثان تقديم دعم مالي مباشر لجهود الإغاثة والإنقاذ بالمدن المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، بمقر المجلس في طرابلس، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وذلك «لدراسة سُبل دعم مالي سريع ومباشر لجهود الإغاثة والإنقاذ في المدن المنكوبة شرق البلاد» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وتعاني مدن درنة وشحات والبيضاء شرق البلاد أوضاعًا إنسانية في غاية الصعوبة، نتيجة الفيضانات الكارثية الناجمة عن العاصفة «دانيال» التي اجتاحت المنطقة الأسبوع الماضي، وخلفت خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية والمرافق العامة.

مناطق منكوبة شرق ليبيا

وأعلن المنفي، الإثنين الماضي، تلك المناطق «منكوبة»، مطالبًا «الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم الدعم للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا، والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية».

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جهود الإنقاذ والتعافي للمدن المنكوبة

وخلال اجتماعه، أمس الأحد، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، طالب المنفي بدور فني ورقابي مصاحب للأمم المتحدة على عمل اللجنة المالية العليا وجهود الإنقاذ والتعافي للمدن المنكوبة، لتعزيز الشفافية والإفصاح والرقابة.

وأقر مجلس النواب خلال جلسة طارئة عقدها الخميس الماضي، ميزانية طارئة بقيمة 10 مليارات دينار لإعمار المناطق المنكوبة جراء العاصفة «دانيال» وتشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وعضوية كل من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وممثل عن القيادة العامة تتولى فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي تودع فيه المخصصات أو المعونات المحلية والدولية والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.