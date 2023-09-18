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شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. مأساة وحَّدت بلادًا فرَّقها الساسة!

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 03:33 مساء
شاهد في «تغطية خاصة»: درنة.. مأساة وحَّدت بلادًا فرَّقها الساسة!
لقطة مثبتة من بث «تغطية خاصة» على قناة «الوسط» (Wtv)، الإثنين 18 سبتمبر 2023.
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تواصل قناة الوسط (Wtv)، اليوم الإثنين، تغطيتها الخاصة لتداعيات العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق شرق ليبيا وخلَّفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. 

وتعيد كارثة العاصفة «دانيال» التي ضربت مناطق شرق ليبيا، متسببة في فيضانات مميتة، إلى الأذهان الوضع السياسي المعقد في البلاد والذي تواجه فيه حكومتان بعضهما بعضًا، فيما يرجح خبراء تأثير هذه الأزمة على إجراء الانتخابات المؤجلة.

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ومع استمرار محاولات البحث عن ناجين، قال وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل في تصريح هاتفي لوكالة «رويترز» إن «آمال العثور على ناجين من السيول الناجمة عن الإعصار «دانيال» تتضاءل بشدة، مؤكدًا أن جهود البحث ستتواصل للعثور على أي ناجين.

وفي السياق ذاته، عدلت الأمم المتحدة من إحصاءاتها عن عدد الوفيات في درنة جراء الفيضانات، موضحة أن إجمالي الوفيات إلى الآن بلغ 3958 شخصًا وليس 11 ألفًا كما أعلنت في وقت سابق، وذلك بعد أن نفى الهلال الأحمر الليبي وصول حصيلة الوفيات إلى هذا الرقم.

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