معظمهم في درنة.. مصر تعلن فقدان 391 من مواطنيها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة مصرية تلقي السلطات قرابة 400 اتصال من أسر فقدت الاتصال مع ذويها في ليبيا حيث جرى الإبلاغ عن 391 مفقودا في درنة ومعظمهم في المدينة المنكوبة وأحدهم في طبرق.

وكشفت وزيرة الهجرة سها الجندي، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «أون» المصرية أمس تخصيص غرفتي عمليات بوزارة الهجرة وأخرى بوزارة الخارجية المصرية بجانب فتح خط اتصال مباشر مع مجلس الوزراء، حيث تتلقى جميع هذه المسارات بلاغات أو استغاثات أو استفسارات من أهالي المصريين الذين كانوا موجودين في ليبيا وقت العاصفة «دانيال» وما أحدثته من فيضانات. وأوضحت، أن الأسر لم تستطع حتى الآن التواصل مع أبنائها، ما قاد إلى الإبلاغ عن كونهم مفقودين، مشيرة إلى أن أغلب هؤلاء كانوا موجودين في درنة.

وحتى الساعة جرى استقبال 87 جثمانا مصريا من ضحايا الفيضانات في ليبيا وجارٍ التواصل مع السلطات الليبية من أجل البحث عن جميع المتضررين المصريين وفق الجندي.

مساعدات مصرية إلى ليبيا

على صعيد موازٍ، منذ كارثة العاصفة «دانيال» التي اجتاحت شرق ليبيا الأحد الماضي، أعلنت مصر إرسال مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات وأطقم الإغاثة إلى الشعب الليبي برا وبحرا.

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ووصلت حاملة المروحيات «ميسترال» إلى قاعدة طبرق، وهي محملة بقدر كبير من المساعدات، وفق الوزيرة المصرية التي بينت أن هناك مستشفى ميداني على متن «ميسترال»، لتضاف إلى مستشفيين آخرين، على الحدود المصرية الليبية، لتلقي المساعدة الطبية، مشددة على أن كل غرف العمليات في وزارتي الهجرة والخارجية تعمل على رأس الساعة ونتبادل البيانات حول البلاغات المتقدم بها ذوو المفقودين.

ودفع الجيش المصري، يوم الجمعة، بقافلة محمَّلة بمساعدات إنسانية ومستلزمات طبية وفرق البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى معدات هندسية لتحركها برا عبر منفذ السلوم، للمعاونة في إزالة آثار الإعصار المدمر، فضلًا عن عدد من طائرات البحث والإنقاذ والإخلاء للعمل بالمناطق المنكوبة، وفق البيان.