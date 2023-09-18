جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية: 50 مصابا يتلقون العلاج في درنة

أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم أنه يشرف على علاج 50 مصابا في مدينة درنة جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت شرق ليبيا الأسبوع الماضي.
وأشارت لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، التابعة للجهاز، في بيان إلى أن من بين تلك الحالات 20 حالة جديدة من مختلف الفئات العمرية استقبلها أمس، معظمها تعاني من إصابات كسور وتخمر في العظم.
الأمم المتحدة تعدل أرقام الوفيات في درنة
وفي وقت سابق، عدلت الأمم المتحدة إحصاءاتها عن عدد الوفيات في درنة جراء الفيضانات التي سببتها العاصفة «دانيال»، موضحة أن إجمالي الوفيات إلى الآن بلغ 3958 شخصا وليس 11 ألفا كما أعلنت في وقت سابق، وذلك بعد أن نفى الهلال الأحمر الليبي وصول حصيلة الوفيات إلى هذا الرقم.
وذكر تقرير محدث من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مساء الأحد، أن حصيلة الوفيات بلغت إلى الآن 3958 وفاة في ليبيا جراء الفيضانات، وذلك نقلا عن منظمة الصحة العالمية. كما أشار التقرير المعدل إلى أن أعداد المفقودين بلغت تسعة آلاف شخص حتى الآن، كما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، الإثنين.
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