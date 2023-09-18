  • Alwasat News
Atwasat

«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 12:28 مساء
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق
alwasat radio

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة على الساحل الممتدة من شحات إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج يصل إلى 2.75 متر على الساحل من درنة إلى طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب وتكون قليلة السحب على الساحل من مصراتة إلى سرت.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه غدا سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية
- الرؤية جيدة

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، خصوصا على الجبل الأخضر قد يتخللها أمطار خفيفة صباح الغد
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل المممتد من شحات إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و2.00 متر ويصل إلى 2.75 متر على الساحل من درنة إلى طبرق
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أحيانا بسبب ارتفاع الموج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة

الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته في البحث عن طائرة مقاتلة
قناة «الوسط» تعتذر عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في بطولات أفريقيا

قناة «الوسط» تعتذر عن عدم نقل مباريات ممثلي ليبيا في بطولات أفريقيا
السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة

السويدي دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة
الإثيوبية غوداف تسيغاي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر

الإثيوبية غوداف تسيغاي تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر
العاصفة أم الإعصار: مُساءلة الطبيعة للفساد

العاصفة أم الإعصار: مُساءلة الطبيعة للفساد
كاريكاتير خيري - سيول درنة والفساد السياسي والمالي في ليبيا

كاريكاتير خيري - سيول درنة والفساد السياسي والمالي في ليبيا
رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى درنة (صور)

رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى...
تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»

تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»
بشأن التصنيف السياسي لنظام معمر القذافي

بشأن التصنيف السياسي لنظام معمر القذافي
الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي

الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي
«يونسكو» تدرج أريحا الفلسطينية على قائمة التراث

«يونسكو» تدرج أريحا الفلسطينية على قائمة التراث
أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم

أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا

بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا
بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة

بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة
كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة ...
تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين

تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين
مصدر في «اللواء 444 قتال» لـ«بوابة الوسط»: انتشال 12 جثة من ضحايا السيول في درنة

مصدر في «اللواء 444 قتال» لـ«بوابة الوسط»: انتشال 12 جثة من ضحايا السيول في درنة
عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين

عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ناجون من طوفان درنة يروون أهوال ليلة «تسونامي» العاصفة «دانيال»
ناجون من طوفان درنة يروون أهوال ليلة «تسونامي» العاصفة «دانيال»
الأمم المتحدة تعدل إحصاءاتها للوفيات في درنة وتسجل 3958 وفاة
الأمم المتحدة تعدل إحصاءاتها للوفيات في درنة وتسجل 3958 وفاة
أطباء من طرابلس يقدمون الدعم النفسي للناجين من طوفان درنة
أطباء من طرابلس يقدمون الدعم النفسي للناجين من طوفان درنة
استقبال أول المصابين في المستشفى الميداني الفرنسي بدرنة
استقبال أول المصابين في المستشفى الميداني الفرنسي بدرنة
خبراء: حكومتا الدبيبة وحماد تعملان معا في درنة.. لكن الخشية من الحفاظ على الوضع السياسي الراهن
خبراء: حكومتا الدبيبة وحماد تعملان معا في درنة.. لكن الخشية من ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
المزيد
جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية: 50 مصابا يتلقون العلاج في درنة
جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية: 50 مصابا يتلقون العلاج في ......
مقترح برلماني بإنشاء جهاز لإعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة جراء «دانيال»
مقترح برلماني بإنشاء جهاز لإعادة إعمار المدن والمناطق ......
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (الإثنين 18 سبتمبر 2023)
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية ......
خبراء: حكومتا الدبيبة وحماد تعملان معا في درنة.. لكن الخشية من الحفاظ على الوضع السياسي الراهن
خبراء: حكومتا الدبيبة وحماد تعملان معا في درنة.. لكن الخشية ......
استقبال أول المصابين في المستشفى الميداني الفرنسي بدرنة
استقبال أول المصابين في المستشفى الميداني الفرنسي بدرنة...
المزيد