«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة على الساحل الممتدة من شحات إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج يصل إلى 2.75 متر على الساحل من درنة إلى طبرق.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب وتكون قليلة السحب على الساحل من مصراتة إلى سرت.
- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه غدا سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية
- الرؤية جيدة
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، خصوصا على الجبل الأخضر قد يتخللها أمطار خفيفة صباح الغد
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل المممتد من شحات إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و2.00 متر ويصل إلى 2.75 متر على الساحل من درنة إلى طبرق
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربا على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أحيانا بسبب ارتفاع الموج.
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