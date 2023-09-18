بعد انتهاء مهمتهم في درنة.. حادث يودي بحياة 6 متطوعين من حملة «فزعة شباب بنغازي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم القوات الخاصة التابعة لـ«القيادة العامة» العميد ميلاد الزوي وفاة ستة متطوعين في درنة من حملة «فزعة شباب بنغازي» جراء حادث سير وقع بمنطقة قندولة.

وقال الزوي إن المتوفين هم «الإعلامي محمد المجبري وناجي بن سعود ويوسف الدينالي وبلعيد التاورغي ومهند الزليتني وهاشم الشيخي»، حسب تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ساهموا من اليوم الأول في إغاثة درنة

وأضاف الزوي إن الحملة كانت مساهمة منذ اليوم الأول في جهود الإنقاذ والإغاثة بدرنة، التي تعرضت إلى دمار وأضرار واسعين جراء العاصفة «دانيال».

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وفي آخر تدوينة له، كتب أحد المتطوعين، بلعيد التاورغي على صفحته بـ«فيسبوك»: «اكتملت مهمتنا كفريق فزعة شباب بنغازي في درنة والباقي متروك للجان المختصة.. نسأل الله أن يتغمد موتانا بواسع رحمته وأن يرجع مفقودينا سالمين غانمين».



تعازي على صفحات ليبية

ونشرت عديد الصفحات الليبية على «فيسبوك» تعزيات في وفاة الشباب، مشيرة إلى «جهودهم من أجل مساعدة الناجين ونقل المساعدات الأساسية إلى درنة».



وأشارت الصفحات إلى أن الحادث وقع خلال عودة المتطوعين من المدينة إلى بنغازي، فيما أظهرت إحدى الصور تفحم سياراتهم تماما.

سيارة المتطوعين المدمرة جراء الحادث، 18 سبتمبر 2023. (الإنترنت)

جثامين المتطوعين المتوفين جراء الحادث، 18 سبتمبر 2023. (الإنترنت)