حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 18 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس مستقرا على معظم مناطق البلاد خلال اليومين الحاليين.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 26 و39 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة مع نهاية الأسبوع خاصة على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة خصوصا غدا والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على الساحل من درنة إلى طبرق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية وتسجل زيادة طفيفة نهاية الأسبوع.