الاتحاد الأفريقي يعلن تفعيل آلية إدارة الحوادث لتقديم الدعم لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، تفعيل آلية لإدارة الحوادث بهدف تقديم الدعم لليبيا في جهود التصدي لتداعيات السيول العارمة التي ضربت شرق البلاد، بما يشمل نشر فريق من الخبراء لتقديم المساعدة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، في بيان، إن إدارة الزراعة التابعة للمفوضية بالاشتراك مع عدد من الجهات التابعة للاتحاد، قامت بتفعيل آلية إدارة الحوادث، في إطار دعم الاتحاد للاستجابة الوطنية في ليبيا، بما يشمل عقد اجتماعات منتظمة مع البعثة الليبية الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

وأضاف البيان أن المفوضية ستنشر أيضًا فريق خبراء من عدة قطاعات تشمل إدارة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، وإدارة الصحة، والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وذلك لمواصلة تقديم الدعم لدولة ليبيا.

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موسى فكي يطالب الدول الأفريقية بزيادة الدعم العاجل إلى ليبيا

وجدد فكي النداء إلى الدول الأعضاء والشركاء الدوليين من أجل «زيادة الدعم بشكل عاجل، تضامنًا مع دولة وشعب ليبيا»، من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في أعقاب الدمار الذي أصاب البلاد.

وأثارت العاصفة «دانيال» كارثة إنسانية غير مسبوقة في مناطق شمال شرق ليبيا. ولا يزال الوضع الإنساني قاتمًا بشكل خاص في درنة، حيث تزداد الحاجة إلى مساعدات عاجلة متعددة القطاعات، لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة.