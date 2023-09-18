  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد الأفريقي يعلن تفعيل آلية إدارة الحوادث لتقديم الدعم لليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 12:13 صباحا
الاتحاد الأفريقي يعلن تفعيل آلية إدارة الحوادث لتقديم الدعم لليبيا
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، تفعيل آلية لإدارة الحوادث بهدف تقديم الدعم لليبيا في جهود التصدي لتداعيات السيول العارمة التي ضربت شرق البلاد، بما يشمل نشر فريق من الخبراء لتقديم المساعدة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، في بيان، إن إدارة الزراعة التابعة للمفوضية بالاشتراك مع عدد من الجهات التابعة للاتحاد، قامت بتفعيل آلية إدارة الحوادث، في إطار دعم الاتحاد للاستجابة الوطنية في ليبيا، بما يشمل عقد اجتماعات منتظمة مع البعثة الليبية الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

وأضاف البيان أن المفوضية ستنشر أيضًا فريق خبراء من عدة قطاعات تشمل إدارة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، وإدارة الصحة، والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وذلك لمواصلة تقديم الدعم لدولة ليبيا.

- تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون دولار لدعمهم

موسى فكي يطالب الدول الأفريقية بزيادة الدعم العاجل إلى ليبيا
وجدد فكي النداء إلى الدول الأعضاء والشركاء الدوليين من أجل «زيادة الدعم بشكل عاجل، تضامنًا مع دولة وشعب ليبيا»، من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في أعقاب الدمار الذي أصاب البلاد.

وأثارت العاصفة «دانيال» كارثة إنسانية غير مسبوقة في مناطق شمال شرق ليبيا. ولا يزال الوضع الإنساني قاتمًا بشكل خاص في درنة، حيث تزداد الحاجة إلى مساعدات عاجلة متعددة القطاعات، لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - سيول درنة والفساد السياسي والمالي في ليبيا

كاريكاتير خيري - سيول درنة والفساد السياسي والمالي في ليبيا
رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى درنة (صور)

رئيس الأولمبية الليبية الزروق إلى «بوابة الوسط»: قافلة إغاثة تنطلق من بنغازي إلى...
تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»

تأجيل بطولة ليبيا للتجديف تضامنا مع ضحايا «دانيال»
بشأن التصنيف السياسي لنظام معمر القذافي

بشأن التصنيف السياسي لنظام معمر القذافي
الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي

الأولمبية الزامبية تعزى ليبيا في ضحايا «دانيال» عبر الجعيدي
«يونسكو» تدرج أريحا الفلسطينية على قائمة التراث

«يونسكو» تدرج أريحا الفلسطينية على قائمة التراث
أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم

أحزان درنة في عيون الرياضيين الوخي والمعداني وبن إبراهيم
بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا

بسبب الإشعاعات الضارة.. «آبل» تعدل هواتف «آيفون 12» في فرنسا
بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة

بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة
كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة ...
تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين

تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين
مصدر في «اللواء 444 قتال» لـ«بوابة الوسط»: انتشال 12 جثة من ضحايا السيول في درنة

مصدر في «اللواء 444 قتال» لـ«بوابة الوسط»: انتشال 12 جثة من ضحايا السيول في درنة
عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين

عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين
«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار

«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار
الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»

الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»
تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في تونس.. الإثنين

تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في ...
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين

الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل ...
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين 1982

الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عبدالجليل: دفن 3283 جثة من ضحايا «دانيال» حتى الآن
عبدالجليل: دفن 3283 جثة من ضحايا «دانيال» حتى الآن
عبدالجليل: إطلاق حملة تطعيمات لكافة الفئات العمرية بمدينة درنة
عبدالجليل: إطلاق حملة تطعيمات لكافة الفئات العمرية بمدينة درنة
رغم عتمة الألم.. درنة بكامل إنارتها (صور)
رغم عتمة الألم.. درنة بكامل إنارتها (صور)
«الإسعاف والطوارئ»: انتشال 40 جثة في شرق ليبيا خلال 24 ساعة
«الإسعاف والطوارئ»: انتشال 40 جثة في شرق ليبيا خلال 24 ساعة
رئيس بلدية درنة يتحدث عن ثلاثة مطالب لأهالي المدينة
رئيس بلدية درنة يتحدث عن ثلاثة مطالب لأهالي المدينة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا
مركز إقليمي: عاصفة متوسطية تتحرك بكامل قوتها نحو ليبيا...
المزيد
روسيا تنشئ مستشفى متنقلا بدرنة.. وتؤكد عمل فريق إنقاذها في أكثر المناطق صعوبة
روسيا تنشئ مستشفى متنقلا بدرنة.. وتؤكد عمل فريق إنقاذها في ......
الاتحاد الأفريقي يعلن تفعيل آلية إدارة الحوادث لتقديم الدعم لليبيا
الاتحاد الأفريقي يعلن تفعيل آلية إدارة الحوادث لتقديم الدعم ......
رومانيا تعتزم إرسال 55 طنًا من السلع الأساسية لشرق ليبيا
رومانيا تعتزم إرسال 55 طنًا من السلع الأساسية لشرق ليبيا...
رئيس بلدية درنة يتحدث عن ثلاثة مطالب لأهالي المدينة
رئيس بلدية درنة يتحدث عن ثلاثة مطالب لأهالي المدينة...
«الإسعاف والطوارئ»: انتشال 40 جثة في شرق ليبيا خلال 24 ساعة
«الإسعاف والطوارئ»: انتشال 40 جثة في شرق ليبيا خلال 24 ساعة...
المزيد