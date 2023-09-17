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انطلاق قافلة إغاثة من منطقة العوينات جنوب غرب ليبيا إلى الجبل الأخضر

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الأحد 17 سبتمبر 2023, 07:32 مساء
انطلاق قافلة إغاثة من منطقة العوينات جنوب غرب ليبيا إلى الجبل الأخضر
قافلة الإغاثة المقدمة من منطقة العوينات جنوب غرب ليبيا إلى منطقة الجبل الأخضر ومدينة درنة، الأحد 17 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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انطلقت اليوم الأحد قافلة إغاثة من منطقة العوينات جنوب غرب ليبيا إلى منطقة الجبل الأخضر ومدينة درنة، التي اجتاحتها العاصفة «دانيال» قبل أسبوع وخلَّفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وقال مشرف القافلة صالح محمد يحيى في حديث إلى «بوابة الوسط» إن هذه القافلة مقدمة من بلدية وأهالي منطقة العوينات لدعم أهلهم المتضررين من العاصفة «دانيال» فى مدينة درنة وما حولها، وتحتوي على مواد غذائية وأدوية إلى جانب أغطية ومفروشات لمساعدتهم في التغلب على تداعيات الكارثة.

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وأضاف عضو لجنة الطوارئ بديوان مجلس الوزراء التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب بالمنطقة الجنوبية عبدالقادر السويدي أن اللجنة تقوم بتنظيم القوافل المتجهة من الجنوب إلى الشرق من خلال تسجيل المواد التي تتضمنها الحملة وأسماء المرافقين فى كشوفات خاصة لتسهيل مرورهم بالبوابات إلى جانب التنسيق في استقبالهم من الجهات المختصة.

وتشهد المنطقة الجنوبية منذ الأسبوع الماضي حملات إغاثة من جميع الأهالي وسكان مناطق الجنوب لدعم المتضررين بالمناطق المنكوبة جراء العاصفة «دانيال» التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين والنازحين وأضرارًا وخسائر مادية فاحة في البنى التحتية.

مرافقوا قافلة الإغاثة المقدمة من منطقة العوينات جنوب غرب ليبيا إلى منطقة الجبل الأخضر ومدينة درنة، الأحد 17 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
مرافقوا قافلة الإغاثة المقدمة من منطقة العوينات جنوب غرب ليبيا إلى منطقة الجبل الأخضر ومدينة درنة، الأحد 17 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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