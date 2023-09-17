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صربيا وهولندا والبرلمان الأوروبي تعزي ليبيا في ضحايا «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 07:08 مساء
صربيا وهولندا والبرلمان الأوروبي تعزي ليبيا في ضحايا «دانيال»
آثار الفيضانات والركام وسط مدينة درنة بعد أسبوع من العاصفة «دانيال»، الأحد 17 سبتمبر 2023. (بوابة الوسط)
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تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، برقيات تعازي في ضحايا العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا الأسبوع الماضي من الرئيس الصربي ألكساندر فوتشيتش ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأعرب الرئيس الصربي ألكساندر فوتشيتش في برقيته عن أحر التعازي للمنفي وللعائلات الليبية التي فقدت ذويها، والتعاطف مع الذين لا يزالون يبحثون عن عائلاتهم المفقودة، مؤكدًا استعداد صربيا تقديم الدعم اللازم للتخفيف من عواقب التطورات المدمرة.

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كما عبر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في برقيته عن شعوره بالصدمة والحزن لما خلّفته عاصفة «دانيال» من آثار مدمرة، أدت إلى خسارة مأساوية للعديد من الأرواح، مؤكدًا وقوف الحكومة الهولندية وتضامنها مع الليبيين، متمنيًا للشعب الليبي القوة في هذا الوقت العصيب.

أوروبا تقف إلى جانب ليبيا
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في برقيتها «تلقيت بحزنٍ عميق نبأ العاصفة والفيضانات الكارثية التي حلت على ليبيا حاصدةً عددًا هائلًا من الأرواح»، معبرة عن عمق المشاعر والمواساة من البرلمان الأوروبي، والتعازي الحارة لعائلات الأشخاص المفقودين، والتعاطف مع المصابين.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي، «أن ليبيا بلد أساسي في جوارنا المتوسطي، وأن أوروبا تقف كتفًا إلى كتف مع ليبيا من أجل تخطّي هذه المحنة».

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