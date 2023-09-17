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عودة 94% من خدمات الاتصالات للمناطق المتضررة في شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 06:52 مساء
عودة 94% من خدمات الاتصالات للمناطق المتضررة في شرق ليبيا
لقطة من الأقمار الصناعية لحجم الدمار الذي خلفته العاصفة «دانيال» في درنة. (سي إن إن الأميركية)
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أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، اليوم الأحد، عودة 94% من خدمات الاتصالات لشبكة «المدار» و«ليبيانا» و«ليبيا للاتصالات التقنية» وشركة «الاتصالات الدولية» في المناطق المتضررة بالمنطقة الشرقية، مؤكدة حماية الشبكة في 3 مسارات ومواصلة العمل لإرجاع الشبكة بكامل طاقتها، خاصة بعد مد كابل من الألياف البصرية بطول 100 كيلومتر خلال 48 ساعة.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم، لمتابعة الخطة الاستعجالية لشركتي العامة للكهرباء والقابضة للاتصالات في التعامل مع الأوضاع بالبلديات المنكوبة شرق البلاد، بحضور رئيسي مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة محمد بن عياد ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي وعدد من مديري الشركات التابعة لشركة الاتصالات ومديري الإدارات بشركة الكهرباء، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الشركة القابضة:  استمرار مجانية الاتصالات والإنترنت بالبلديات المنكوبة
وأوضحت الإدارة الفنية بالشركة القابضة للاتصالات جهود شركات الاتصال المختلفة، وحجم الخسائر الذي تعرضت له المحطات، ما أدى إلى توقف الاتصالات الدولية وشركتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» وخدمات «هاتف ليبيا»، العصب الأساسي لخدمة الاتصالات، مشيرة إلى اتخاذها حزمة من الإجراءات العاجلة ومنها «الاستمرار في مجانية خدمات الاتصالات والإنترنت بالبلديات المنكوبة وإطلاق حملة *119# لجمع التبرعات من المواطنين لدعم البلديات المنكوبة».

- عودة الاتصالات والإنترنت إلى 3 مناطق متضررة من «دانيال»
- شركة الكهرباء: إصلاح عطل بمحطة تابعة لشبكة المدار الجديد في درنة

شركة الكهرباء: صيانة وتشغيل 14 محطة جهد متوسط بالمنطقة الشرقية
وخلال الاجتماع نفسه، أعلنت لجنة الطوارئ الفرعية بالشركة العامة للكهرباء صيانة وتشغيل 14 محطة جهد متوسط بالمنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى صيانة الأصول للشركة ببلديتي البيضاء ودرنة.

وأفاد البيان بأن الدبيبة أصدر تعليماته بضرورة إنجاز جميع الأعمال الضرورية خلال 72 ساعة لضمان عودة الكهرباء إلى درنة والمساهمة في عمل باقي الفرق واللجان الميدانية، مشيدًا بالجهود التي أفضت إلى عودة خدمات الكهرباء والاتصالات في أغلب البلديات المنكوبة، باعتبارها أساسًا لإنجاز جميع الأعمال الأخرى ومساعدة كل الفرق الفنية والطبية في إنجاز أعمالها.

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