«الكهرباء»: صيانة وتشغيل 14 محطة جهد متوسط بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة الطوارئ الفرعية بالشركة العامة للكهرباء صيانة وتشغيل 14 محطة جهد متوسط بالمنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى صيانة الأصول للشركة ببلديتي البيضاء ودرنة.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، لمتابعة الخطة الاستعجالية لشركتي العامة للكهرباء والقابضة للاتصالات في التعامل مع الأوضاع بالبلديات المنكوبة شرق البلاد، بحضور رئيسي مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة محمد بن عياد ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي وعدد من مديري الشركات التابعة لشركة الاتصالات ومديري الإدارات بشركة الكهرباء، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- شركة الكهرباء: عودة التيار لعدد من أحياء درنة بـ«مولد موقت»

عودة الكهرباء لجزء من أحياء درنة

وفي وقت مبكر اليوم الأحد، أعلنت شركة الكهرباء إعادة تغذية التيار الكهربائي لجزء من أحياء مدينة درنة عن طريق توصيلها بمولد بشكل موقت إلى حين إعادة تهيئة الشبكة الداخلية بالمدينة المتضررة من الفيضان.

وانقطع التيار الكهربائي عن مدينة درنة إثر السيول التي اجتاحتها وخلَّفت آلاف الضحايا. وسبق أن أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، إعادة التغذية إلى محطة «S 4» التابعة لشبكة «المدار الجديد» في مدينة درنة.