وزارة المالية تنعى 5 من موظفي مراقبة خدمات درنة توفوا جراء الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

نعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، 5 موظفين تابعين للوزارة بمراقبة الخدمات المالية في درنة توفوا جراء الفيضانات التي اجتاحت المدينة، فجر الإثنين من الأسبوع الماضي، وتسبب في مقتل وفقدان ونزوح الآلاف من سكان المدينة المنكوبة.

وتقدم وزير المالية خالد المبروك وجميع العاملين بالوزارة في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأحر عبارات التعازي والمواساة إلى أهالي الضحايا وذويهم.

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وأعلنت وزارة المالية أن الموظفين المتوفين هم كل من: أحمد عياد صهد ونوري عبدالقادر لعيرش وعبدالباسط بلقاسم لعيرش وصلاح عبدالكريم البناني وإدريس عبدالقادر التومي.

ولا تزال فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية تواصل عمليات البحث عن الجثامين والعالقين وسط الركام والوحل وكذلك سواحل المدينة المنكوبة جراء الفيضانات التي خلَّفت كارثة تعد الأكبر في تاريخ ليبيا، فيما لا تزال عمليات حصر الضحايا بانتظار انتهاء عمليات البحث والإنقاذ.