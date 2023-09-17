غسان سلامة يدعو إلى تشكيل صندوق لإعادة بناء درنة وسدودها

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة إلى تشكيل صندوق بإشراف محايد لإعادة بناء درنة وسدودها.

وشدد سلامة في تغريدة، نشرها على منصة «إكس» اليوم الأحد، على الحاجة إلى خبرات دولية في إدارة كوارث من هذا الحجم الذي لم تعرفه ليبيا من قبل، مؤكدًا أهمية الشفافية في إدارة المعونات وتوزيعها.

غسان سلامة يشيد بتكاتف الليبيين إزاء درنة

وأشاد المبعوث الأممي السابق بـ«تضامن عموم ليبيا مع درنة المنكوبة»، مشيرًا إلى تدفق المساعدات إلى المدينة من الداخل والخارج.

والتفت دول عربية وأجنبية لمساعدة الليبيين، خاصة من مصر وتونس وفلسطين والكويت وإيطاليا وتركيا وإسبانيا وغيرها.

- مقترح في مجلس النواب بإنشاء جهاز لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء «دانيال»

- «حكومة الوحدة» تخصص ملياري دينار لإعمار البلديات المنكوبة شرق ليبيا

- عبدالهادي الحويج: ما حدث له علاقة بالتغير المناخي.. وندعو فرنسا إلى تنظيم مؤتمر إعمار درنة

المنفي: عودة درنة تتطلب مكافحة الفساد

وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في اجتماع مع حكومة الدبيبة أمس السبت إن عودة درنة «تتطلب حلولًا حقيقية وآليات واقعية وفاعلة تشمل مكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها».

وتابع المنفي في حديث خاطب به أهالي درنة: «العزاء واحد والمصاب جلل ولكن ليس أمامنا إلا الصبر والعمل... نحن معكم ليس لموجة عاطفة عابرة أو لمرحلة؛ بل عمل دؤوب يتطور ويزداد تنظيمًا كل يوم حتى تعود درنة مزدهرة».

وأشار إلى طلب المجلس الرئاسي من النائب العام فتح تحقيقات عاجلة في الكارثة، مضيفًا: «سنتابع هذه التحقيقات، ونشدد على ضرورة ردع الفاسدين وتجار الأزمات».