«الإسعاف والطوارئ»: انتشال 27 جثة في درنة خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

قال جهاز الاسعاف والطوارئ في رقدالين اليوم الأحد إن الفريق الإماراتي، مدعوما بفريق الطوارئ في الجهاز، انتشل 3 ضحايا من أحد البيوت في مدينة درنة، ليرتفع ما انتشله عناصر الجهاز خلال 24 ساعة نحو 27 شهيدا، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس السبت، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين انتشال 9 جثث مجهولة الهوية من داخل البحر في مدينة درنة. والأحد الماضي، جرفت العاصفة «دانيال»، التي بلغت سرعتها 180 كيلومترا في الساعة، كميات قياسية من المياه، وتسببت في انهيار سدي مدينة درنة، لتضرب ملايين الأمتار المكعبة من المياه المدينة بعنف غير مسبوق.

تضارب في أرقام ضحايا «دانيال»

وما زال تضارب الأرقام هو سيد الموقف في تقدير حصيلة وفيات ومفقودي العاصفة «دانيال» التي ضربت شرق ليبيا، وخلّفت كارثة إنسانية في مدينة درنة، إذ قدّرت حصيلة الوفيات بأكثر من ثلاثة آلاف وفق مصادر رسمية محلية، بينما تشير تقديرات منظمات دولية إلى أن عدد الضحايا يتجاوز 11 ألفا.

من عملية انتشال جثث في مدينة درنة، 17 سبتمبر 2023. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

من عملية انتشال جثث في مدينة درنة، 17 سبتمبر 2023. (جهاز الإسعاف والطوارئ)