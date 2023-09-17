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بالصور.. الفيضانات تدمر الجسر القديم في وادي الكوف

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 12:48 مساء
بالصور.. الفيضانات تدمر الجسر القديم في وادي الكوف
صورة مركبة تظهر من اليمين موقع جسر وادي الكوف القديم قبل انهياره، وعلى اليسار تظهر آثار الدمار التي لحقت بالسد نتيجة العاصفة دانيال. (تصوير سند الاحلافي
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أثرت العاصفة «دانيال» على وادي الكوف في الجبل الأخضر بشكل كبير، إذ اختفت غابة وسط الوادي بسبب الفيضانات التي دمرت الطريق والجسر القديم.

وأظهرت صور نشرها المصور سند الاحلافي على صفحته بموقع «فيسبوك» اليوم الأحد، تأثير انجرافات السيول القوية على الوادي، الذي يحمل تاريخا في شرق ليبيا.

ويشتق أصل كلمة «الكوف» من «الكهوف» في اللغة العربية، وذلك لانتشار الكهوف العالية في الوادي. كما أطلق عليه في العصور القديمة اسم «وادي الجريب»، وفق صفحة «تاريخ ليبيا»

والوسيلة الوحيدة لعبور وادي الكوف في العصور القديمة كانت استعمال الحبال أو المشي أو ركوب دابة، وصولاً إلى القاع من الشرق أو الغرب، والخروج على جانبه الآخر

الاحتلال الإيطالي يبني الجسر 
وبعد أن استعمرت إيطاليا ليبيا، بنت جسرا صغيرا يربط جانبي الوادي، وذلك في أوائل القرن العشرين، ثم جرى تدمير هذا الجسر خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي العام 1948، في أثناء الإدارة البريطانية بعد الحرب، وقبل استقلال ليبيا، أنشأ مهندسو الجيش البريطاني جسرا جديدا، ولكنه غير مستعمل، وعرف باسم «جسر وادي الجريب».

وفي العام 1965، فازت شركة «كونسترتسيوني ستراداليتا تشيفيلي» المساهمة أو «سي إس سي» بعطاء إنشاء أكبر جسر يربط بين مدينتي البيضاء والمرج، وذلك بمليون و600 ألف دينار ليبي.

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افتتاح الجسر المعلق في 1972
وصمم الجسر المهندس والمعماري الإيطالي ريكاردو موراندي، وبلغ الطول الإجمالي للجسر المعلق الخالي من الدعائم نحو 447 مترا، بينما يبلغ طوله الرئيسي 282 مترا، وهو باتجاهين، واستمر العمل في إنشائه بين العامين 1965 و1971، وافتتح العام 1972.

وعند الانتهاء منه، حوى الجسر أطول كابل شد خرساني في العالم لثلث قرن حتى العام 2004، ثم احتل جسر ميلو في فرنسا أطول كابل شد خرساني.

وكان أكبر جسر كبلي خرساني في ليبيا، وبلغ ارتفاعه 160 مترا تقريبا فوق سطح الوادي، وهو معلم من معالم الجبل الأخضر. كما كان أول أعلى جسر في أفريقيا حتى العام 1984، وأصبح فيما بعد ثاني أعلى جسر في أفريقيا بعد بناء جسر بلوكرانس في جنوب أفريقيا.

آثار دمار لجسر وادي الكوف القديم نتيجة العاصفة دانيال (تصوير سند الاحلافي)
آثار دمار لجسر وادي الكوف القديم نتيجة العاصفة دانيال (تصوير سند الاحلافي)
آثار دمار لجسر وادي الكوف القديم نتيجة العاصفة دانيال (تصوير سند الاحلافي)
آثار دمار لجسر وادي الكوف القديم نتيجة العاصفة دانيال (تصوير سند الاحلافي)
جسر وادي الكوف القديم (تصوير سند الاحلافي)
جسر وادي الكوف القديم (تصوير سند الاحلافي)
جسر وادي الكوف القديم. (صورة من صفحة تاريخ ليبيا بموقع فيسبوك)
جسر وادي الكوف القديم. (صورة من صفحة تاريخ ليبيا بموقع فيسبوك)
الملك إدريس يفتتح جسر وادي الكوف القديم. (أرشيفية: صورة من صفحة تاريخ ليبيا بموقع فيسبوك)
الملك إدريس يفتتح جسر وادي الكوف القديم. (أرشيفية: صورة من صفحة تاريخ ليبيا بموقع فيسبوك)
جسر وادي الكوف القديم. (صورة من صفحة تاريخ ليبيا بموقع فيسبوك)
جسر وادي الكوف القديم. (صورة من صفحة تاريخ ليبيا بموقع فيسبوك)
آثار دمار لجسر وادي الكوف القديم نتيجة العاصفة دانيال (تصوير سند الاحلافي)
آثار دمار لجسر وادي الكوف القديم نتيجة العاصفة دانيال (تصوير سند الاحلافي)
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