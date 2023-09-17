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جريدة يونانية تربط مساعدات أثينا لليبيا بـ«أسباب إنسانية وجيوسياسية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 11:31 صباحا
جريدة يونانية تربط مساعدات أثينا لليبيا بـ«أسباب إنسانية وجيوسياسية»
تسليم المساعدات في مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات، السبت 16 سبتمبر 2023. (أ.ف.ب)
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دعمت اليونان ليبيا بطنين من المواد الغذائية كمساعدة في أعقاب العاصفة «دانيال» التي ضربت عدة مدن في شرق البلاد، وكادت تمحو مدينة درنة من الخريطة الجغرافية.

وانطلقت طائرة نقل عسكرية من طراز «سي 130»، تحمل طنين من المواد الغذائية وأطباء القوات المسلحة من اليونان إلى ليبيا، مساء السبت، وفق ما كشفته جريدة «اكثميريني» اليونانية. وأشارت إلى محاولات أثينا في السنوات السابقة تعميق العلاقات مع شرق ليبيا، وقرأت في قرار المساعدة أنه «اتخذ لأسباب إنسانية وجيوسياسية».

مساعدات مادية كبيرة من تركيا لليبيا
كما كان ذلك مدفوعا بحقيقة أن تركيا أرسلت منذ اللحظة الأولى إلى ليبيا مساعدات مادية كبيرة عبر طائرات نقل عسكرية، حسب قول الجريدة اليونانية. وتلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقية تعزية من رئيسة جمهورية اليونان كاترينا روبولو، وأخرى من رئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم السبت، معبرين عن خالص تعازيهما وتضامنهما وصادق مواساتهما لسيادته وللشعب الليبي في ضحايا العاصفة التي ضربت برقة.

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وأكدا وقوف اليونان، حكومة وشعبا، إلى جانب الشعب الليبي في هذه الظروف القاسية، واستعدادهما لمدّ يد العون والمساعدة في كل مجهود من شأنه التخفيف من حدة وآثار هذه المأساة الأليمة، وتمنياتهما بالعثور العاجل على المفقودين وتعافي الجرحى، وأنهما على ثقة في أن الشعب الليبي سيقف على قدميه قريباً، وسيخرج أقوى من هذه المحنة.

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