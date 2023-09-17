عالم روسي يشبه شدة عاصفة «دانيال» بقنبلة هيروشيما

القاهرة - بوابة الوسط

شبّه عالم روسي شدة إعصار استوائي مثل إعصار «دانيال»، الذي ضرب مناطق بالشرق الليبي، بانفجار قنبلة ذرية.

وقال الأستاذ في قسم علم المحيطات بكلية الجغرافيا بجامعة موسكو، سيرغي محمدوف، مساء السبت، إن إعصار «دانيال» فريد من نوعه، لأنه لم يضعف تقريبا عندما وصل إلى البر، لأن البحر الأبيض المتوسط كان محموما هذا العام، بينما كان جنوب أوروبا بأسره يعاني موجات الحر، وفق ما أوضح لوكالة «نوفوستي» الروسية.

دانيال.. وقنبلة هيروشيما

وذهب الخبير إلى مقارنة الأعاصير الاستوائية القوية جدا بقنبلة كتلك التي سقطت على هيروشيما، وتنفجر كل 20 ثانية. وتابع أن عاصفة استوائية متوسطة الشدة هي أكثر قدرة بـ200 مرة مما تنتجه كل المحطات الكهربائية القائمة في العالم معا.

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ولفتت الوكالة الروسية إلى طريقتين رصدها خبراء من المركز الأميركي لدراسة الأعاصير لقياس الطاقة التي ينتجها الإعصار. ففي الحالة الأولى، يجرى قياس الطاقة اللازمة لتبخير كتل الماء من السطح. أما في الثانية فيجرى قياس الطاقة الدورانية للإعصار ورياحه الشديدة. فإذا جمعنا هذه الأرقام وحولناها إلى أطنان، فسنحصل على ما يقل قليلا عن 13 غيغا طن. يعني ذلك أن الطاقة التي ينتجها الإعصار يوميا تعادل انفجار 220 من أقوى القنابل النووية في التاريخ.

وبينما قال الفرع المحلي لمنظمة الهلال الأحمر إن حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي شهدتها شرق ليبيا تجاوزت 11 ألفا، لا يزال نحو 20 ألفا في عداد المفقودين.