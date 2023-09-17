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التومي: صرف راتب شهر إضافي للموظفين في البلديات المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 10:24 صباحا
التومي: صرف راتب شهر إضافي للموظفين في البلديات المنكوبة
وزير الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» بدر الدين التومي خلال مؤتمر صحفي (صورة من فيديو: منصة حكومتنا)
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أكد وزير الحكم المحلي في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، بدر الدين التومي، أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة قرر صرف راتب شهر إضافي للموظفين في البلديات المنكوبة، لمواجهة متطلبات الحياة، إذ سيجرى صرف راتبي سبتمبر وأكتوبر معا.

وأضاف التومي، خلال مؤتمر صحفي، أنه ستجرى إحالة رواتب العاملين في عموم البلاد، والخاصة بسبتمبر إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الأسبوع الجاري، حسبما نقلت منصة «حكومتنا» اليوم الأحد.

صرف منحة الزوحة والأبناء خلال الأسبوع الجاري
وأشار التومي، وهو رئيس الفريق التابع لحكومة الدبيبة للطوارئ والاستجابة السريعة، إلى توجيه الدبيبة بالمباشرة في صرف الربع الرابع من منحة الزوجة والأبناء، على أن يجرى صرفها خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن الأولوية للمواطنين في المنطقة الشرقية.

وفيما يخص حصر المباني المتضررة، تحدث التومي عن تكليف مصلحة المساحة بحصر مساحات المناطق المتضررة، وتحديد عدد المباني والسكان المتضررين في المناطق المنكوبة.

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ولفت إلى ارتفاع حالات التلوث بمياه الشرب لـ150 حالة في المنطقة الشرقية نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي، حسب المركز الوطني للأمراض، الذي أعلن حالة طوارئ لعام كامل.

سحب عينات 360 جثمانا
وقال إن وزارة الصحة أرسلت 63 حاوية مواد طبية إلى فروع جهاز الإمداد الطبي، ليصل إجمالي الحاويات المرسلة إلى المنطقة الشرقية إلى 99 حاوية. بينما أخذت فرق من وزارة العدل عينات من البصمة الوراثية لـ360 جثمانا.

والجمعة الماضي، قال وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل إن النيابة العامة تواصل سحب عينات من الوفيات حاليا، لمطابقتها بالحمض النووي لذويهم من أجل معرفة هوية الجثث. 

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