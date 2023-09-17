مركز مناخي عن العاصفة «دانيال»: أنماط طقس «متطرفة» تنتظر المغرب العربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت دراسة صادرة عن مركز أردني متخصص في المناخ من تعرض عدة بلدان عربية لأنماط طقس شديدة التطرف والخطورة، وذلك بعد أسبوع من العاصفة «دانيال» التي اجتاحت شرق ليبيا، وخلّفت آلاف الضحايا والنازحين.



وأوضحت الدراسة، الصادرة عن المركز العربي للمناخ في العاصمة الأردنية عمّان، أن «بلاد الشام والعراق والسعودية ومصر ودول المغرب العربي عرضة لزيادة المنخفضات العميقة والعواصف في البحر المتوسط، وزيادة حالات عدم الاستقرار الجوي فوق الجزيرة العربية»، مشيرة إلى «مؤشرات على زيادة مستويات العواصف الرعدية، وتساقطات البرد ذي الحجم الكبير»، ومرجعة ذلك إلى ارتفاع حرارة الماء الذي يزيد من معدلات التبخر.

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زيادة سريعة في عدد العواصف

ولاحظت الدراسة، التي أعدها الباحث أحمد العربيد، «زيادة سريعة في عدد العواصف والأعاصير مقارنة بالمواسم السابقة»، واصفا هذه المرحلة بـ«المجهولة مناخيا». ورجح أن يكون وراء هذه الظاهرة «الارتفاع المفاجئ في حرارة سطح الماء بسبب ثوران بركان تونغا العام الماضي أسفل مياه المحيط الهادئ، الذي قذف ملايين الأطنان من بخار الماء، وحقنها في طبقة الستراتوسفير مباشرة»، مضيفا: «مع اكتمال دورة الرياح العالمية، جرى تسخين وتخزين طاقة حرارية هائلة داخل مياه البحار والمحيطات، وبدأت نتائجها تظهر جلياً هذا العام».



وفي يونيو الماضي، وحسب الدراسة، جرى تسجيل درجات حرارة سطحية استثنائية، وموجات حرارة بحرية مرتبطة بها في أجزاء كبيرة من شمال المحيط الأطلسي، خاصة في الجزء الشمالي الشرقي. ودعت الدراسة إلى «أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة من الجهات المسؤولة، استعداداً للموسم الشتوي المقبل بشكل مبكر».

وضربت العاصفة «دانيال»، ليل الأحد الماضي، شرق ليبيا، مصحوبة بأمطار غزيرة، مما تسبّب في انهيار سدّين في أعلى درنة، وهو ما أدى إلى فيضان النهر الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة، حيث تدفقت مياه بحجم تسونامي، جارفة معها كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق، وموقعة آلاف القتلى. ووسط الخراب الذي عم المدينة، يجري انتشال جثث كل يوم من تحت أنقاض الأحياء المدمرة أو من البحر ودفنها. وأعلن وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، مساء السبت، تسجيل 3252 وفاة، بزيادة 86 قتيلا على حصيلة سابقة قبل 24 ساعة.

خارطة لمناطق الأعاصير في العالم. (المركز العربي للمناخ)

رسم بياني عن الأعاصير في العالم. (المركز العربي للمناخ)