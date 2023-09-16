«بلدي درنة» يدعو المواطنين لتسجيل المباني المتضررة جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا المجلس البلدي درنة، اليوم السبت، المواطنين إلى ضرورة الحضور إلى مقر الإسكان والتعمير لتسجيل المباني المتضررة؛ نتيجة السيول والفيضانات التي ضربت المدينة قبل أسبوع، مخلفة أضرارًا بشرية ومادية فادحة.

وحدد المجلس البلدي الفترة من العاشرة صباحًا إلى الخامسة مساءً موعدا لاستقبال المواطنين، وذلك في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأصدر الفريق المكلف من «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» بحصر الأضرار في درنة، السبت، تقديرات أولية تشير إلى تضرر 1500 مبنى من إجمالي 6142 مبنى في المدينة جراء العاصفة. وحسب التقديرات التي نشرتها منصة «حكومتنا» الرسمية، فإن عدد المباني المدمرة بشكل كامل في درنة بلغ 891 مبنى، بينما تضرر 211 مبنى بشكل جزئي، وغمر الوحل نحو 398 مبنى، فيما غمرت السيول والفيضانات مساحة تقدر بستة كيلومترات مربعة في المدينة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، تعليمات إلى رئيس مجلس إدارة مصلحة المساحة بضرورة تزويده ببيانات مساحات المناطق المتضررة، وعدد المباني والسكان المتضررين بكل البلديات المنكوبة جراء السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال».

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الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا ما زال مجهولًا

وتسببت العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، الأحد والإثنين الماضيين، في دمار واسع على مستوى البنية التحتية، وخلّفت موجة نزوح كبيرة.

وعلى الرغم من مرور أسبوع على الكارثة، غير أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث قال، أمس الجمعة، إن حجمها ما زال مجهولًا.

وأضاف غريفيث متحدثًا عن حجم الكارثة في مؤتمر صحفي في جنيف: «أعتقد أن المشكلة بالنسبة إلينا هي في تنسيق جهودنا مع الحكومة ومع السلطات الأخرى في شرق البلاد، ثم اكتشاف حجم الكارثة»، مضيفًا «لم نتوصل إلى ذلك بعد. لا نعرف ذلك»، مضيفًا أن «مستوى الحاجات وعدد القتلى لا يزال مجهولًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

والخميس، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال».

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «كان بالإمكان إصدار إنذارات، وكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكننا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيرًا إلى «قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي»، وفق الوكالة الفرنسية.