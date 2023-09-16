حماد يعزي في وفاة عضو بفريق الإنقاذ المالطي في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

قدم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم السبت، تعازيه إلى مالطا في وفاة أحد أعضاء الفريق المالطي المشارك في أعمال البحث والإنقاذ في مدينة درنة التي ضربتها العاصفة المتوسطية «دانيال» قبل أسبوع مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

وقال حماد في برقية تعزية اطلعت عليها «بوابة الوسط»، إن عضو فريق الإنقاذ المالطي «وافته المنية نتيجة حادث عرضي، أمس الجمعة، أثناء عمله في انتشال أحد الضحايا».

وأضاف رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب: «لن ينسى الشعب الليبي بكامله ما يقدمه هؤلاء الأبطال بجميع الفرق التي تساند الجهات الليبية في التصدي لتداعيات العاصفة دانيال، ونتمنى السلامة للجميع أثناء أدائهم لهذه الأعمال البطولية».

مالطا ترسل فريقًا متخصصًا للمساعدة في عمليات الإنقاذ بليبيا

والأربعاء، أعلن وزير الداخلية المالطي، بايرون كاميليري، مغادرة الموانئ المالطية إلى ليبيا فريق إنقاذ متخصص مكون من 73 فردًا، بينهم 31 من إدارة الحماية المدنية، و12 من القوات المساعدة، وذلك بهدف المساعدة في جهود البحث والإنقاذ بعدما ضربت العاصفة «دانيال» الشرق الليبي.

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مالطا ترسل فريقا متخصصا للمساعدة في عمليات الإنقاذ بليبيا

ويضم الفريق المالطي عددًا من الأطباء والأطباء المساعدين، للمساعدة في تقديم الخدمات الطبية للمتضررين جراء الفيضانات التي اجتاحت المدن والمناطق في الشرق الليبي، وفق ما نشرت سفارة ليبيا لدى مالطا على حسابها بموقع «فيسبوك».

الفريق المالطي ينتشل 80 جثة في درنة

وأعلنت إدارة الحماية المدنية المالطية في بيان، السبت، انتشال أكثر من 80 جثة في البحر قبالة مدينة درنة.

وأوضح البيان إلى أن ذلك جاء خلال إحدى عمليات البحث التي جرت في البحر على بعد حوالي عشرة أميال بحرية من درنة.

وأشارت الإدارة إلى نقل فريقها للإنقاذ سباحا ليبيا مشاركًا في عمليات الإنقاذ إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث، منبهة إلى الظروف الخطيرة التي تهدد حياة المشاركين في عمليات الإنقاذ.

الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا ما زال مجهولًا

وتسببت العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا الأحد والإثنين الماضيين، في دمار واسع على مستوى البنية التحتية، وخلّفت موجة نزوح كبيرة.

وعلى الرغم من مرور أسبوع على الكارثة، غير أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث قال، أمس الجمعة، إن حجمها ما زال مجهولًا.

وأضاف غريفيث متحدثًا عن حجم الكارثة في مؤتمر صحفي في جنيف: «أعتقد أن المشكلة بالنسبة إلينا هي في تنسيق جهودنا مع الحكومة ومع السلطات الأخرى في شرق البلاد، ثم اكتشاف حجم الكارثة»، مضيفًا «لم نتوصل إلى ذلك بعد. لا نعرف ذلك»، مضيفًا أن «مستوى الحاجات وعدد القتلى لا يزال مجهولًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

والخميس، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال».

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «كان بالإمكان إصدار إنذارات، وكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكننا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيرًا إلى «قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي»، وفق الوكالة الفرنسية.

عناصر من فريق الإنقاذ المالطي خلال مشاركتهم في عمليات البحث عن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة، 16 سبتمبر 2023. (الحماية المدنية المالطية)

عناصر من فريق الإنقاذ المالطي خلال مشاركتهم في عمليات البحث عن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة، 16 سبتمبر 2023. (الحماية المدنية المالطية)

عناصر من فريق الإنقاذ المالطي خلال مشاركتهم في عمليات البحث عن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة، 16 سبتمبر 2023. (الحماية المدنية المالطية)

عناصر من فريق الإنقاذ المالطي خلال مشاركتهم في عمليات البحث عن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة، 16 سبتمبر 2023. (الحماية المدنية المالطية)

عناصر من فريق الإنقاذ المالطي خلال مشاركتهم في عمليات البحث عن ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة، 16 سبتمبر 2023. (الحماية المدنية المالطية)