  • Alwasat News
Atwasat

مصدر في «اللواء 444 قتال» لـ«بوابة الوسط»: انتشال 12 جثة من ضحايا السيول في درنة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 07:15 مساء
مصدر في «اللواء 444 قتال» لـ«بوابة الوسط»: انتشال 12 جثة من ضحايا السيول في درنة
أثناء عمل فرق الإنقاذ بمشاركة أفراد من اللوء «444 قتال» في انتشال جثث ضحايا السيول في درنة. (اللواء «444 قتال»)
alwasat radio

أكد مصدر في «اللواء 444 قتال»، اليوم السبت، انتشال 12 جثة من ضحايا السيول والفيضانات في مدينة درنة، وذلك بمشاركة «اللواء طارق بن زياد» وفرق إنقاذ ليبية وتونسية وفرنسية وإسبانية.

أوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الجثث التي جرى انتشالها اليوم تعود لأطفال ونساء ورجال في أعمار مختلفة، وذلك بعد توجه عناصر اللواء إلى درنة لمساندة قوات التأمين وفرق الإنقاذ والإغاثة

العثور على خزينتي ذهب وتسلميها للغرفة الأمنية المشتركة
وأشار إلى مواصلة العمل لانتشال بقية أفراد من ركام المنزل ذاته، لافًتا إلى العثور على خزينتي ذهب جرى تسليمهما للغرفة الأمنية المشتركة.

- إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة
- العثور على عائلة ناجية تحت الأنقاض في درنة
عبدالجليل: وفيات فيضانات درنة المسجلة رسميا وصلت إلى 3 آلاف و166 حالة

وتابع المصدر: «تستمر مفارز اللواء 444 قتال في عملها رفقة اللواء طارق بن زياد لتمشيط وتأمين شارعي الفنار والحشيشة ووسط مدينة درنة، كما يعملون على مساندة فرق الإنقاذ والإغاثة بمختلف المناطق المتضررة».

أثناء عمل فرق الإنقاذ بمشاركة أفراد من اللوء «444 قتال» في انتشال جثث ضحايا السيول في درنة. (اللواء «444 قتال»)
أثناء عمل فرق الإنقاذ بمشاركة أفراد من اللوء «444 قتال» في انتشال جثث ضحايا السيول في درنة. (اللواء «444 قتال»)
أثناء عمل فرق الإنقاذ بمشاركة أفراد من اللوء «444 قتال» في انتشال جثث ضحايا السيول في درنة. (اللواء «444 قتال»)
أثناء عمل فرق الإنقاذ بمشاركة أفراد من اللوء «444 قتال» في انتشال جثث ضحايا السيول في درنة. (اللواء «444 قتال»)
أثناء عمل فرق الإنقاذ بمشاركة أفراد من اللوء «444 قتال» في انتشال جثث ضحايا السيول في درنة. (اللواء «444 قتال»)
أثناء عمل فرق الإنقاذ بمشاركة أفراد من اللوء «444 قتال» في انتشال جثث ضحايا السيول في درنة. (اللواء «444 قتال»)
مشغولات ذهبية عثر عليها أثناء عمل فرق الإنقاذ بمشاركة أفراد من اللوء «444 قتال» في انتشال جثث ضحايا السيول في درنة. (اللواء «444 قتال»)
مشغولات ذهبية عثر عليها أثناء عمل فرق الإنقاذ بمشاركة أفراد من اللوء «444 قتال» في انتشال جثث ضحايا السيول في درنة. (اللواء «444 قتال»)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة ...
الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»

الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»
تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في تونس.. الإثنين

تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في ...
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين

الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل ...
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين 1982

الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين ...
«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ (فيديو)

«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ ...
كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية

كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية
جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا

جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي

«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات

«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية

تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر

رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة

حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة
روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»

روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»
تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون دولار لدعمهم

تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون ...
أسامة حماد لقناة «الوسط»: دفن 3065 ضحية لكارثة «دانيال» حتى الآن

أسامة حماد لقناة «الوسط»: دفن 3065 ضحية لكارثة «دانيال» حتى الآن
في العدد 408: طوفان ليبيا.. قتلى ومفقودون بالآلاف واتهامات للسلطات بالفشل

في العدد 408: طوفان ليبيا.. قتلى ومفقودون بالآلاف واتهامات للسلطات بالفشل
إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة

إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الدولية للهجرة»: رصدنا وفاة 250 عاملًا مصريًا نتيجة السيول في ليبيا
«الدولية للهجرة»: رصدنا وفاة 250 عاملًا مصريًا نتيجة السيول في ...
الدبيبة يوجه بصرف الربع الرابع من منحة الزوجة والأبناء هذا الأسبوع
الدبيبة يوجه بصرف الربع الرابع من منحة الزوجة والأبناء هذا ...
مصدر في «اللواء 444 قتال» لـ«بوابة الوسط»: انتشال 12 جثة من ضحايا السيول في درنة
مصدر في «اللواء 444 قتال» لـ«بوابة الوسط»: انتشال 12 جثة من ضحايا...
«البريقة» توزع أسطوانات غاز مجانًا في درنة
«البريقة» توزع أسطوانات غاز مجانًا في درنة
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 16 سبتمبر 2023)
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (السبت ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
المزيد
حماد يعزي في وفاة عضو بفريق الإنقاذ المالطي في درنة
حماد يعزي في وفاة عضو بفريق الإنقاذ المالطي في درنة...
في الذكرى 92 لـ«يوم الشهيد».. كارثة درنة تزيد أوجاع الليبيين
في الذكرى 92 لـ«يوم الشهيد».. كارثة درنة تزيد أوجاع الليبيين...
وفاة عبدالعاطي العبيدي أحد أقدم وأبرز المسؤولين في النظام السابق
وفاة عبدالعاطي العبيدي أحد أقدم وأبرز المسؤولين في النظام ......
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 16 سبتمبر 2023)
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية ......
«البريقة» توزع أسطوانات غاز مجانًا في درنة
«البريقة» توزع أسطوانات غاز مجانًا في درنة...
المزيد