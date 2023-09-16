مصدر في «اللواء 444 قتال» لـ«بوابة الوسط»: انتشال 12 جثة من ضحايا السيول في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مصدر في «اللواء 444 قتال»، اليوم السبت، انتشال 12 جثة من ضحايا السيول والفيضانات في مدينة درنة، وذلك بمشاركة «اللواء طارق بن زياد» وفرق إنقاذ ليبية وتونسية وفرنسية وإسبانية.

أوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الجثث التي جرى انتشالها اليوم تعود لأطفال ونساء ورجال في أعمار مختلفة، وذلك بعد توجه عناصر اللواء إلى درنة لمساندة قوات التأمين وفرق الإنقاذ والإغاثة

العثور على خزينتي ذهب وتسلميها للغرفة الأمنية المشتركة

وأشار إلى مواصلة العمل لانتشال بقية أفراد من ركام المنزل ذاته، لافًتا إلى العثور على خزينتي ذهب جرى تسليمهما للغرفة الأمنية المشتركة.

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وتابع المصدر: «تستمر مفارز اللواء 444 قتال في عملها رفقة اللواء طارق بن زياد لتمشيط وتأمين شارعي الفنار والحشيشة ووسط مدينة درنة، كما يعملون على مساندة فرق الإنقاذ والإغاثة بمختلف المناطق المتضررة».

أثناء عمل فرق الإنقاذ بمشاركة أفراد من اللوء «444 قتال» في انتشال جثث ضحايا السيول في درنة. (اللواء «444 قتال»)

أثناء عمل فرق الإنقاذ بمشاركة أفراد من اللوء «444 قتال» في انتشال جثث ضحايا السيول في درنة. (اللواء «444 قتال»)

أثناء عمل فرق الإنقاذ بمشاركة أفراد من اللوء «444 قتال» في انتشال جثث ضحايا السيول في درنة. (اللواء «444 قتال»)

مشغولات ذهبية عثر عليها أثناء عمل فرق الإنقاذ بمشاركة أفراد من اللوء «444 قتال» في انتشال جثث ضحايا السيول في درنة. (اللواء «444 قتال»)