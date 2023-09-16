إحالة حوافظ مرتبات أغسطس إلى مصارف سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أحالت مراقبة الخدمات المالية في سرت جميع حوافظ رواتب شهر أغسطس الخاصة بموظفي القطاعات الحكومية إلى المصارف التجارية العاملة في البلدية.

وقال مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالمراقبة صالح أبوستة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن المراقبة تمكنت من إحالة حوافظ الموظفين في سرت إلى المصارف بما يتيح إمكانية سحبها وقت توفر السيولة النقدية.

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