المنفي في اجتماع مع الدبيبة: عودة درنة تتطلب مكافحة الفساد ومنع الاستيلاء على المساعدات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى عدم الاستماع إلى الشائعات، قائلًا: «لن نترككم أبدًا»؛ وذلك خلال ترؤسه اجتماعًا مع فريق الطوارئ والاستجابة السريعة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف المنفي: «لتعود درنة يتطلب منا جميعًا حلولًا حقيقية وآليات واقعية وفاعلة تشمل مكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها».

ترأس المنفي الاجتماع رفقة الدبيبة، وبحضور عدد من الوزراء بالفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة لمناقشة جهود مختلف الأجهزة والمؤسسات في التعامل مع الأزمة الإنسانية في برقة عامة ومناطق درنة والجبل الأخضر على وجه الخصوص.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إن الدعوة كانت لاجتماع مجلس الوزراء مكتملًا، لكن لضيق الوقت دعونا لعقد اجتماع مجلس الوزراء كاملًا الخميس المقبل.

المنفي: يجب ردع الفاسدين وتجار الأزمات

وتابع المنفي في حديثه إلى أهالي درنة: «العزاء واحد والمصاب جلل ولكن ليس أمامنا إلا الصبر والعمل، اصبروا وصابروا ونحن معكم ليس لموجة عاطفة عابرة أو لمرحلة؛ بل عمل دؤوب يتطور ويزداد تنظيمًا كل يوم حتى تعود درنة مزدهرة».

وأشار إلى طلب المجلس الرئاسي من النائب العام فتح تحقيقات عاجلة في الكارثة، مضيفًا: «سنتابع هذه التحقيقات، ونشدد على ضرورة ردع الفاسدين وتجار الأزمات».

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الأزمة تحتاج مؤسسات موحدة

وأكد المنفي على الحاجة إلى «مؤسسات وهيئات ليبية موحدة تُشرف على الأزمة وتتعاون مع الجهود الدولية في كل مراحلها، فالانقسام المؤسساتي يعرقل جهود الإنقاذ وفاعليتها».

وتابع: «هذا يحتاج إلى خطة وتنسيق بين المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية، وبين القائد الأعلى والقيادات العسكرية، وبين السفراء والمنظمات الدولية، لهذا يجب عقد اجتماع مجلس الوزراء بشكل أسبوعي».

رئيس المجلس الرئاسي: الكارثة أكبر من قدرتنا

وأشار إلى أن للجنة المالية العليا ستعقد اجتماعها قريبًا، «ونحتاج من الحكومة ومؤسساتها إلى تقديرات حقيقية مفصلة لمخصصات المدن المنكوبة وفق خطة زمنية دقيقة، كما نحتاج إلى تعزيز الشفافية بآلية دولية مصاحبة لعمل اللجنة».

وختم المنفي كلامه بالقول: «علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا وشعبنا، الكارثة أكبر من قدراتنا البشرية والمادية، ونحتاج إلى خبرات وقدرات دولية.. ويجب أن نستفيد منها لصالح شعبنا والمنكوبين».

كما ترحم المنفي على الضحايا في يوم الشهيد الذي يوافق اليوم السبت، تزامنًا مع الذكرى الثانية والتسعين لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار.