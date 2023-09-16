أستراليا تقدم مليون دولار مساعدات عاجلة إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت الحكومة الأسترالية تقديم مليون دولار مساعدات عاجلة منقذة للحياة إلى المناطق المتضررة جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطق واسعة من شرق ليبيا إثر العاصفة «دانيال».

وأوضحت وزارة الخارجية الأسترالية، في بيان نشرته اليوم السبت على موقعها الإلكتروني، أن المساعدات سيجرى تقديمها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في ليبيا، على أن يجرى تخصيصها لتوفير مساعدات غذائية ومياه وإمدادات طبية للفئات الأكثر تضررا.

وجاء في البيان: «نقدم أحر التعازي إلى عائلات هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم، وإلى الشعب الليبي. تعازينا كذلك للجالية الليبية بأستراليا في هذه الأوقات العصيبة».

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صدمة بالمجتمع الدولي من حجم الكارثة

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، هون بيني وونغ: «حجم الفيضانات أصاب المجتمع الدولي بالصدمة. هذا الدعم الإنساني سيوفر مساعدات منقذة للحياة للمتضررين».

من جانبه، أكد وزير التنمية الدولية ومنطقة المحيط الهادئ، بات كونروي، التزام أستراليا بالعمل عن كثب مع الشركاء الدوليين، لدعم ليبيا بالطريقة الأمثل، في الوقت الذي يتكشف فيه الحجم الحقيقي للكارثة. وأوضح: «الروابط القوية مع شركائنا الدوليين تدعم جهود الاستجابة لحالات الطوارئ لدينا، وهي حيوية لتقديم هذه المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة».

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية، تيم واتس: «تقف أستراليا إلى جانب الشعب الليبي فيما يواجه من فداحة هذه الكارثة. المناطق المتأثرة بالفيضانات بعيدة للغاية، ونعتمد على شركائنا المحليين، لمساعدتنا في توصيل الدعم لمن يحتاجه».

وتسببت الفيضانات الناتجة من «دانيال» في دمار هائل للبنية التحتية والمباني والكهرباء وإمدادات المياه، وكذلك الاتصالات والمزارع، وتقع غالبية المناطق المتأثرة في شرق ليبيا، وما زال من الصعب الوصول اليها.