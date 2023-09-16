  • Alwasat News
Atwasat

أستراليا تقدم مليون دولار مساعدات عاجلة إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 16 سبتمبر 2023, 02:18 مساء
أستراليا تقدم مليون دولار مساعدات عاجلة إلى ليبيا
وزيرة الخارجية الأسترالية، هون بيني وونغ. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت الحكومة الأسترالية تقديم مليون دولار مساعدات عاجلة منقذة للحياة إلى المناطق المتضررة جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت مناطق واسعة من شرق ليبيا إثر العاصفة «دانيال».

وأوضحت وزارة الخارجية الأسترالية، في بيان نشرته اليوم السبت على موقعها الإلكتروني، أن المساعدات سيجرى تقديمها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في ليبيا، على أن يجرى تخصيصها لتوفير مساعدات غذائية ومياه وإمدادات طبية للفئات الأكثر تضررا.

وجاء في البيان: «نقدم أحر التعازي إلى عائلات هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم، وإلى الشعب الليبي. تعازينا كذلك للجالية الليبية بأستراليا في هذه الأوقات العصيبة».

الجزائر وبلجيكا وإريتريا تعزي ليبيا في ضحايا «دانيال»
وليامز تطالب بـ«آلية دولية ومحلية» للإشراف على أموال المساعدات إلى ليبيا

صدمة بالمجتمع الدولي من حجم الكارثة
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، هون بيني وونغ: «حجم الفيضانات أصاب المجتمع الدولي بالصدمة. هذا الدعم الإنساني سيوفر مساعدات منقذة للحياة للمتضررين».

من جانبه، أكد وزير التنمية الدولية ومنطقة المحيط الهادئ، بات كونروي، التزام أستراليا بالعمل عن كثب مع الشركاء الدوليين، لدعم ليبيا بالطريقة الأمثل، في الوقت الذي يتكشف فيه الحجم الحقيقي للكارثة. وأوضح: «الروابط القوية مع شركائنا الدوليين تدعم جهود الاستجابة لحالات الطوارئ لدينا، وهي حيوية لتقديم هذه المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة».

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية، تيم واتس: «تقف أستراليا إلى جانب الشعب الليبي فيما يواجه من فداحة هذه الكارثة. المناطق المتأثرة بالفيضانات بعيدة للغاية، ونعتمد على شركائنا المحليين، لمساعدتنا في توصيل الدعم لمن يحتاجه».

وتسببت الفيضانات الناتجة من «دانيال» في دمار هائل للبنية التحتية والمباني والكهرباء وإمدادات المياه، وكذلك الاتصالات والمزارع، وتقع غالبية المناطق المتأثرة في شرق ليبيا، وما زال من الصعب الوصول اليها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية

كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي

«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات

«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية

تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر

رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة

حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة
روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»

روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»
تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون دولار لدعمهم

تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون ...
أسامة حماد لقناة «الوسط»: دفن 3065 ضحية لكارثة «دانيال» حتى الآن

أسامة حماد لقناة «الوسط»: دفن 3065 ضحية لكارثة «دانيال» حتى الآن
في العدد 408: طوفان ليبيا.. قتلى ومفقودون بالآلاف واتهامات للسلطات بالفشل

في العدد 408: طوفان ليبيا.. قتلى ومفقودون بالآلاف واتهامات للسلطات بالفشل
إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة

إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة
«النواب» يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

«النواب» يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»
كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة

كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة
حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة

حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة
حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين

حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين
مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية

مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة

شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة
الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. انتشال 8 جثامين من وادي درنة
بالصور.. انتشال 8 جثامين من وادي درنة
الدبيبة يطلب بيانات رسمية عن مساحة المناطق المتضررة من العاصفة «دانيال»
الدبيبة يطلب بيانات رسمية عن مساحة المناطق المتضررة من العاصفة ...
«الصحة العالمية» ومنظمات إغاثة تدعو ليبيا إلى وقف «الدفن الجماعي»
«الصحة العالمية» ومنظمات إغاثة تدعو ليبيا إلى وقف «الدفن الجماعي»
أستراليا تقدم مليون دولار مساعدات عاجلة إلى ليبيا
أستراليا تقدم مليون دولار مساعدات عاجلة إلى ليبيا
بريطانيا ترسل فريق طوارئ طبيا إلى ليبيا للمساعدة في تجاوز كارثة درنة
بريطانيا ترسل فريق طوارئ طبيا إلى ليبيا للمساعدة في تجاوز كارثة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
المزيد
سي إن إن»: السدود المتهالكة وغياب التحذير المبكر.. «مزيج قاتل» فاقم من كارثة العاصفة «دانيال»
سي إن إن»: السدود المتهالكة وغياب التحذير المبكر.. «مزيج ......
مركز مكافحة الأمراض: ارتفاع حالات التلوث بمياه الشرب إلى 150 شخصًا
مركز مكافحة الأمراض: ارتفاع حالات التلوث بمياه الشرب إلى 150......
فيديو.. وصول سفينتين تحملان فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية من تركيا
فيديو.. وصول سفينتين تحملان فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية من ......
بريطانيا ترسل فريق طوارئ طبيا إلى ليبيا للمساعدة في تجاوز كارثة درنة
بريطانيا ترسل فريق طوارئ طبيا إلى ليبيا للمساعدة في تجاوز ......
أستراليا تقدم مليون دولار مساعدات عاجلة إلى ليبيا
أستراليا تقدم مليون دولار مساعدات عاجلة إلى ليبيا...
المزيد