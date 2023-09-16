بالصور.. انتشال 8 جثامين من وادي درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، اليوم السبت، انتشال 8 جثامين من وادي درنة، بعد 6 أيام من فيضانات عارمة في المدينة أودت بحياة الآلاف جراء العاصفة «دانيال».



وأشار المركز، في بيان، إلى أن «فريق الإنقاذ وانتشال الجثامين أجرى رحلة بحثه عن الجثث في مدينة شحات، ثم مرتوبة، ومنها إلى الوادي، بعد تلقيه عدة بلاغات بوجود جثامين هناك». ونوه إلى «انتشال أربعة جثامين، وإخراجها من طريق الجبل على الرغم من صعوبة العملية بسبب تضاريس الجبل الطبيعية»، مشيرا أيضا إلى «إخراج أربعة جثامين أخرى بمساندة الفريق التركي».

- خبير إيطالي يوصي بـ«لجنة فنية» للتقصي بشأن انهيار سدي درنة

- الدباشي ينتقد مساعدات أميركا وبريطانيا لضحايا ليبيا جراء العاصفة «دانيال»

- المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 36 ألف نازح جراء العاصفة «دانيال»

كارثة إنسانية بعد العاصفة «دانيال»

والأحد الماضي، ضربت العاصفة «دانيال» شرق ليبيا، وتسببت الأمطار الغزيرة بكميات هائلة الى انهيار سدّين في درنة، مما تسبب في تدفق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافا. وبلغ عدد الوفيات المسجلة رسميا نتيجة الفيضانات في المنطقة الشرقية، خاصة في مدينة درنة، ثلاثة آلاف و166 حالة حتى الخامسة مساء الجمعة (15 سبتمبر 2023)، وفق وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل.

بينما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن «دانيال» تسببت في نزوح 36 ألف شخص، من بينهم 30 ألفا في مدينة درنة التي أصابها الدمار بشكل كبير، حيث تدمرت البنية التحتية من الطرق والجسور.

من عملية انتشال 8 جثامين من وادي درنة، 15 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)

من عملية انتشال 8 جثامين من وادي درنة، 15 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)

من عملية انتشال 8 جثامين من وادي درنة، 15 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)

من عملية انتشال 8 جثامين من وادي درنة، 15 سبتمبر 2023. (مركز طب الطوارئ)