وفد مجلس الدولة يبحث الدعم التركي لانتشال جثث ضحايا العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

قال المجلس الأعلى للدولة اليوم السبت، إن وفدا، برئاسة نائب رئيسه خالد العبيدي، يزور تركيا حاليا، لبحث ما يمكن تقديمه من دعم فني وخبرات وإمكانات وتجهيزات، لمواجهة آثار العاصفة «دانيال» في ليبيا.

وحسب بيان المجلس، فإن الوفد سيبحث ما يمكن تقديمه من الجانب التركي، من زوارق بحرية ومعدات بحث أرضية متطورة مدعومة بتقنية الأقمار الصناعية، بغية البحث السريع، والتعرف على الجثث وانتشالها.

وعلاوة على العبيدي، يضم الوفد كلا من: جمال أبوسهمين ومحمد التومي ومحمد جويلي، وذلك لعقد لقاء موسع مع رئيس هيئة الطوارئ والأزمات ومواجهة الكوارث أوكاي ميماش، بحضور السفير الليبي لدى أنقرة مصطفي القليب، ونائب القنصل في إسطنبول.

الدباشي ينتقد مساعدات أميركا وبريطانيا لضحايا ليبيا جراء العاصفة «دانيال»

وليامز تطالب بـ«آلية دولية ومحلية» للإشراف على أموال المساعدات إلى ليبيا

المنظمة الدولية للهجرة: أكثر من 36 ألف نازح جراء العاصفة «دانيال»

بالصور.. العمليات الأمنية بـ«داخلية الوحدة» تواصل أعمال البحث عن ناجين وانتشال الجثث في درنة

وقال المجلس في بيان: «هذه الزيارة تأتي لبيان وتفصيل حجم الكارثة التي تعرض لها الشرق الليبي، وما سببته من أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى توفير الدعم اللوجستي اللازم للمساعدة في تجاوز الكارثة، والحدّ من آثارها السلبية».

والجمعة، أعلن المجلس الأعلى للدولة أن رئيسه محمد تكالة قرر تشكيل لجنة، لدراسة أحوال المدن المتضررة من الفيضانات بالشرق الليبي، وتقدير حجم الضرر بها. كما طلب تكالة من روسيا المساعدة في التعامل مع آثار الفيضانات المدمرة، خلال لقائه السفير الروسي لدى ليبيا حيدر رشيد أغانين.

وفيات العاصفة دانيال

وبلغ عدد الوفيات المسجلة رسميا نتيجة الفيضانات في المنطقة الشرقية، خاصة في مدينة درنة، ثلاثة آلاف و166 حالة حتى الخامسة مساء الجمعة (15 سبتمبر 2023)، وفق وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل. بينما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن «دانيال» تسببت في نزوح 36 ألف شخص، من بينهم 30 ألفا في مدينة درنة التي أصابها الدمار بشكل كبير، حيث تدمرت البنية التحتية من الطرق والجسور.



بينما أعلن النائب العام الصديق الصور، مساء الجمعة، بدء التحقيقات من أجل معرفة أسباب انهيار سدّي وادي درنة، و«ملاحقة مرتكبي الجريمة»، مشيرا إلى مساءلة السلطات المتعاقبة. وقال الصور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، إن مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود، والهيئة المختصة عن صيانة السدود، ووزارة الموارد المائية.

من مباحثات وفد المجلس الأعلى للدولة في تركيا، 16 سبتمبر 2023. (الصفحة الرسمية للمجلس)