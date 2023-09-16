نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 16 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل الليبي من رأس اجدير إلى سرت، بينما سيكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب من الخليج إلى طبرق.