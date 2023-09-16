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«رطوبة عالية».. حالة الطقس في ليبيا (السبت 16 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 سبتمبر 2023, 09:41 صباحا
«رطوبة عالية».. حالة الطقس في ليبيا (السبت 16 سبتمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا اليوم السبت. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، استمرار استقرار الطقس على غالبية مناطق ليبيا، مع رطوبة عالية على بعض المناطق الساحلية. 

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
حالة السماء: السماء صافية، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز 26 درجة مئوية علي مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية.

«رطوبة عالية».. حالة الطقس في ليبيا (السبت 16 سبتمبر 2023)
«رطوبة عالية».. حالة الطقس في ليبيا (السبت 16 سبتمبر 2023)
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