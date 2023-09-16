«رطوبة عالية».. حالة الطقس في ليبيا (السبت 16 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، استمرار استقرار الطقس على غالبية مناطق ليبيا، مع رطوبة عالية على بعض المناطق الساحلية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

حالة السماء: السماء صافية، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية.



الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز 26 درجة مئوية علي مناطق الجبل الأخضر.



الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية.