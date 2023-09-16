«رطوبة عالية».. حالة الطقس في ليبيا (السبت 16 سبتمبر 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، استمرار استقرار الطقس على غالبية مناطق ليبيا، مع رطوبة عالية على بعض المناطق الساحلية.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
حالة السماء: السماء صافية، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.
الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز 26 درجة مئوية علي مناطق الجبل الأخضر.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية.
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