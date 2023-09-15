بلدية شحات: فتح المسارات وترميم الطرق في اشنيشن والنطات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت بلدية شحات استمرار أعمال النظافة، وفتح المسارات، وترميم الطرق في منطقتي اشنيشن والنطات بالبلدية، التي تأثرت جراء جرف السيول والأمطار الناتجة عن العاصفة دانيال.

وقالت البلدية في بيان، اليوم الجمعة، إن الأعمال تجري بناء على تعليمات عميد البلدية، وبإشراف مكتب الأشغال العامة في البلدية.

صيانة طريق السابه في شحات.. السبت

وأشارت إلى أن فرق العمل ستتوجه، غدًا السبت، لمعالجة الأضرار لطريق السابه؛ وذلك بعد أن تضررت المدينة بشكل كبير مع كل من سوسة ودرنة جراء العاصفة دانيال التي أودت بحياة الآلاف ودمرت أحياء بالكامل.

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قبل ذلك، قرر عميد بلدية شحات المكلف إدريس عبدالمجيد تشكيل لجنة «الأزمة والطوارئ» في المدينة، برئاسة عزالدين الشريف عبدالكريم، وعضوية 7 أعضاء.

طرق تعمل بلدية شحات على صيانته بعد أن تضرر نتيجة السيول التي ضربت المدينة. (بلدية شحات)

طرق تعمل بلدية شحات على صيانته بعد أن تضرر نتيجة السيول التي ضربت المدينة. (بلدية شحات)