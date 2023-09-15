اجتماع لحكومة حماد في شحات يناقش توزيع مواد الإغاثة لـ19 بلدية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الحكم المحلي في الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، إن الوزير سامي الضاوي اجتمع مع عدد من المسؤولين اليوم الجمعة؛ إذ جرت مناقشة توزيع مواد الإغاثة لـ19 بلدية متضررة من الفيضانات والسيول الناتجة عن العاصفة دانيال.

عقد الاجتماع اليوم بحضور نائب رئيس الوزراء علي القطراني، وذلك في غرفة الطوارئ بمدينة شحات، وبحضور وزير الكهرباء عوض البدري، ووزير الاتصالات سالم الدرسي، ووزير التعليم العالي المهدي شعيب، ووكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر امصادف.

وأكد المسؤولون ضرورة الحرص على وصول الإغاثة إلى مستحقيها في جميع البلديات المتضررة.

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