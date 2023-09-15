«الصحة» ترسل 60 ثلاجة لحفظ الجثامين و30 غرفة عزل لدرنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الجمعة، إرسال شحنة مساعدات إلى مدينة درنة المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي، الأحد الماضي، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

وتتكون الشحنة من 20 شاحنة تحوي 60 ثلاجة لحفظ الجثامين بسعة استيعابية للثلاجة الواحدة تقدر بـ360 جثمانًا، إلى جانب 30 غرفة عزل، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة.

وتسببت العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا الأحد والإثنين الماضيين، في دمار واسع على مستوى البنية التحتية، وخلّفت موجة نزوح كبيرة.

الأمم المتحدة: حجم الكارثة في ليبيا ما زال مجهولًا

ومع اقتراب مرور أسبوع على الكارثة، غير أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث قال، الجمعة، إن حجمها ما زال مجهولًا.

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وأضاف غريفيث متحدثًا عن حجم الكارثة في مؤتمر صحفي في جنيف: «أعتقد أن المشكلة بالنسبة إلينا هي في تنسيق جهودنا مع الحكومة ومع السلطات الأخرى في شرق البلاد، ثم اكتشاف حجم الكارثة»، مضيفًا «لم نتوصل إلى ذلك بعد. لا نعرف ذلك»، مضيفًا أن «مستوى الحاجات وعدد القتلى لا يزال مجهولًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

والخميس، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي منذ الأحد الماضي.

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «كان بالإمكان إصدار إنذارات، وكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكننا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيرًا إلى «قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي»، وفق وكالة «فرانس برس».

شاحنات محملة بمساعدات في طريقها إلى درنة، 15 سبتمبر 2023. (وزارة الصحة)

شاحنات محملة بمساعدات في طريقها إلى درنة، 15 سبتمبر 2023. (وزارة الصحة)

شاحنات محملة بمساعدات في طريقها إلى درنة، 15 سبتمبر 2023. (وزارة الصحة)

شاحنات محملة بمساعدات في طريقها إلى درنة، 15 سبتمبر 2023. (وزارة الصحة)